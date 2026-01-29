Încă două transferuri la Dinamo! Care sunt țintele „câinilor”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii referitoare la campania de achiziții din această iarnă de la Dinamo, care pesemne că nu s-a încheiat încă.

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo discută în prezent cu doi mijlocași, ca urmare a plecării lui Charalampos Kyriakou de la echipă

Președintele „câinilor” a explicat că în prezent se încearcă aducerea a cel puțin unui mijlocaș central, care să suplinească plecarea lui Charalampos Kyriakou. Există deja și discuții concrete în acest sens, cu doi jucători chiar, doar că Nicolescu nu a dorit să intre prea mult în detalii. El s-a rezumat la a spune doar că este vorba despre fotbaliști străini.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Andrei Nicolescu a mai transmis și că este posibil ca Dinamo să mai puncteze în această perioadă și la capitolul plecări de jucători.

„Da, da, încercăm să mai fim încă activi. Nu pot să dezvălui, noi despre jucătorii noștri nu vrem să vorbim. Dacă încercăm să mai aducem, evident încercăm să și echilibrăm prin plecări, deci deocamdată nu aș vrea să vorbesc despre asta. Dar cu siguranță ne mai interesează să aducem cel puțin un mijlocaș central, pentru că a plecat Kyriakou.

Avem două discuții destul de avansate, dar vedem, ambii jucători sunt sub contract și atunci depinde foarte mult de puterea de negociere a noastră și de puterea de negociere a agenților. Din fericire pentru noi, nu e absolut nimeni dintre numele care au ieșit. Sunt jucători străini, nu sunt jucători români”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce transferuri a făcut Dinamo până acum în această iarnă

Până acum în această iarnă, Dinamo a adus trei jucători noi. Este vorba despre fundașul stânga , extrema dreaptă , și fundașul central