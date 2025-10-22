Încă mai trebuie să-i plătească o sumă uriașă lui Cristiano Ronaldo! Real Madrid – Juventus, prima revedere în Champions League după transferul de 117 milioane euro

ADVERTISEMENT

Real Madrid – Juventus este meciul serii în UEFA Champions League, un derby între două dintre cele 4 echipe europene pentru care a jucat Cristiano Ronaldo. CR7 a dus-o pe Real Madrid pe cele mai înalte culmi, iar pe Juve a fost la un pas să o ducă în faliment! La mai bine de 4 ani de când a renunțat la starul portughez, „Bătrâna Doamnă” încă mai are datorii de achitat către acesta.

Cristiano Ronaldo a dat-o în judecată pe Juventus și vrea să mai recupereze 10 milioane de euro, salarii restante din perioada COVID

Cristiano Ronaldo a dat-o în judecată pe Juventus, de la care voia să recupereze salarii restante în valoare de 20 de milioane de euro. Aceste sume nu au fost achitate în perioada COVID, în care clubul din Torino a fost puternic afectat financiar. Dar contractul e contract, iar proaspăt miliardarul Ronaldo nu a vrut să renunțe la nimic.

Juventus i-a achitat deja jumătate din această sumă, dar Cristiano a continuat acțiunea în instanță pentru a recupera încă 10 milioane de euro. O decizie definitivă ar urma să vină în ianuarie 2026, dar oficialii lui Juventus sunt deja resemnați că vor fi nevoiți să vireze și această sumă în conturile lui CR7. Ceea ce trebuia să fie un transfer de top s-a transformat într-un fiasco financiar.

Juventus i-a plătit o avere lui Cristiano Ronaldo pentru a câștiga din nou Champions League. Dar a fost eliminată de Ajax, Lyon și Porto

Cristiano Ronaldo semna în 2018 pentru Juventus, într-un transfer bombă din care Real Madrid a încasat 117 milioane de euro. De asemenea, oficialii italieni i-au oferit un salariu de 31 de milioane de euro net pe sezon lui CR7. Cel care trebuia să fie omul care să-i aducă lui Juve al treilea trofeu Champions League, pe care nu l-a mai câștigat din 1996.

La acea vreme, Juventus domina copios fotbalul italian, cu 7 titluri consecutive. Ronaldo i-a mai ajutat pe „alb-negri” să mai ia încă două titluri, înainte ca în 2020-2021, un sezon puternic afectat de pandemia de COVID, să termine abia pe locul 4. Pentru ca în UCL, visul lui Juve, perioada Ronaldo să fie un adevărat coșmar.

În cei 3 ani în care l-a avut pe Ronaldo, Juve a părăsit de fiecare dată rușinos competiția. În sferturile de finală în sezonul 1, apoi de două ori în optimi de finală. Eliminată de Ajax, Lyon, respectiv Porto. Din punct de vedere sportiv, . În ciuda faptului că portughezul a avut cifre de top în Serie A.

Juventus încă încearcă să își revină financiar după transferul lui Ronaldo. Salariul uriaș al lui CR7 o putea duce spre faliment în perioada pandemiei

Juventus nu a putut profita prea mult nici ca marketing de perioada în care l-a avut pe Cristiano Ronaldo. Pandemia de COVID a fost o lovitură din care formația din Torino încă nu și-a revenit pe deplin. Mai ales că a venit într-o perioadă în care Juve supralicitase cu trasnferul lui CR7. Campioană de 9 ori la rând până în 2020, Juventus nu a mai luat niciun titlu în Serie A de atunci.

Inclusiv după plecarea lui Cristiano Ronaldo au venit o serie de decizii neinspirate ale foste conduceri a lui Juventus. Care până la era Ronaldo se remarcase tocmai pentru inspirația cu care se construise o echipă care domina Serie A și jucase două finale de UCL. În locul lui CR7, la Juve a fost adus Vlahovic pentru 80 de milioane de euro. Tot în același an, Pogba revenea la Torino. Decizii care au aruncat-o și mai mult în prăpastie pe Juve din punct de vedere financiar.

Real Madrid – Juventus, prima confruntare între cele două în Champions League după celebrul sfert de finală din 2018

Lui Pogba i-a fost reziliat contractul, în vreme ce Vlahovic are șanse mari să plece în această vară, liber de contract. Din multe puncte de vedere, transferul lui Cristiano Ronaldo a fost un adevărat dezastru pentru Juventus. Un dezastru după care încă nu și-a revenit, chiar dacă pare pe drumul cel bun. Și ce moment mai bun de a da semnul revenirii decât , acolo unde a și încolțit ideea de a-l transfera pe Cristiano.

Cele două echipe s-au înfruntat ultima dată în 2018, în sferturile de finală din UCL. Cu un Cristiano Ronaldo magistral, autor al unei duble, cu celebrul gol din foarfecă între reușite, Real Madrid se impunea la Torino cu 3-0. Iar portughezul era aplaudat la scenă deschisă de fanii lui Juve. La retur, italienii au întors scorul și au avut 3-0, înainte ca Real Madrid să primească un penalty extrem de controversat spre final. Ronaldo a transformat și a calificat-o pe Real Madrid, care avea să câștige și finala în acel an, contra lui Liverpool.