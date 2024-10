Încă o actriță care a jucat în filme și seriale de succes s-a stins din viață. Suferea de o boală cumplită

A murit Teri Garr, cunoscută pentru rolurile sale din Young Frankenstein și Tootsie. Actrița avea 79 de ani, iar în ultimii 20 de ani s-a luptat cu o boală cumplită. A jucat în numeroase filme și seriale.

Teri Garr, care a jucat . Ea avea 79 de ani și și-a dat ultima suflare marți, în Los Angeles, la mai bine de douăzeci de ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, după cum a declarat managerul ei Marc Gurvitz pentru

Actrița a vorbit pentru prima dată despre diagnosticul său într-un interviu acordat pentru aceeași publicație, în anul 2002, încercând să crească gradul de conștientizare pentru cei care trăiesc cu această boală.

Până să ajungă să afle de ce boală suferă, a cerut părerea a 11 medici și a experimentat ani de zile simptome pe care nu le-au putut explica. Fiica unui interpret de Broadway și a unei Rockette, Garr a studiat dansul și a început să facă audiții la scurt timp după ce a absolvit liceul din Los Angeles. Primele sale credite includ dansul și apariția ca figurant în filme precum Viva Las Vegas de Elvis Presley.

În anii 1970, Teri Garr a apărut în mai multe episoade din serialul de comedie The Sonny and Cher Comedy Hour, în The New Dick Van Dyke Show, The Odd Couple și The Bob Newhart Show.

În 1974, a dat lovitura a jucat rolul Inga în hitul de comedie regizat de Mel Brooks Young Frankenstein, alături de Gene Wilder , Madeline Kahn și Marty Feldman. Doi ani mai târziu, a interpretat-o Ronnie Neary, o soție care încearcă să înțeleagă obsesia inexplicabilă a soțului ei (Richard Dreyfuss) ca rezultat al unei întâlniri cu extratereștri, în Întâlniri apropiate de al treilea fel.

A fost una dintre cele mai bune actrițe

Actrița care era cunoscută pentru talentul său. „Teri Garr a fost un geniu al actoriei de comedie care a fost și este o influență imensă asupra mea și știu că nu sunt singură în asta”, a declarat Kudrow adăugând că se simte „atât de norocoasă și de recunoscătoare” că ea a început să lucreze cu regretata actriță.

Ultimul proiect al actriței a fost serialul TV How to Marry a Billionaire, din anul 2011. Dar, înainte de toate rolurile sale de succes, ea a fost un adevărat avocat al oamenilor diagnosticați cu scleroză multiplă.

„Sunt deșteaptă, sunt talentată, sunt asta, sunt asta!! Întotdeauna am reușit să fac asta și o fac acum cu scleroză multiplă. Întotdeauna am fost o persoană înflăcărată”, spunea Teri Garr în trecut.