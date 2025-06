Încă o artistă din România susține că a fost victima abuzului. A format un cuplu iubit de mii de adolescenți

Cazul lui Marilu Dobrescu le-a dat curajul necesar și altor femei să vorbească despre situațiile similare prin care au trecut. Anca Petianu, cunoscută în industria muzicală drept Kaira, a făcut dezvăluiri tulburătoare.

Anca Petianu – Kaira- dezvăluie că a fost agresată de un fost iubit, artist la rândul său

Marilu Dobrescu a ieșit zilele trecute în online cu un videoclip de aproximativ două ore în care a povestit, cu detalii șocante, cel alături de care își dorea să devină mamă.

Cazul său a deschis cutia Pandorei și multe alte femei, cunoscute sau nu, au hotărât să-și spună povestea. dar și Anca Petianu, lansată în industria muzicală sub numele de Kaira, a mărturisit că a trecut prin abuz.

Totul s-a petrecut în urmă cu câțiva ani, când forma un cuplu adorat de mii de adolescenți cu rapperul El Nino. Cu toate că artista nu i-a menționat direct numele, aceasta a oferit mai multe detalii după care publicul l-a recunoscut.

„Și eu am fost într-o relație publică cu cineva care m-a trântit de toate mașinile dintr-o parcare din Craiova până mi-a rupt hainele de pe mine, care m-a scuipat și înjurat și trântit pe jos până ce am reușit să fug într-un taxi care cred că a fost pus de Dumnezeu fix acolo, între blocuri, la acea oră din noapte”, a spu

„Formam un cuplu perfect”

Totul se petrecea, spune Anca Petianu, în timp ce iubitul său era privit drept un exemplu, în timp ce pentru ea a fost cel care i-a declanșat anxietatea și atacurile de panică ce au continuat multă vreme.

„Da, fix omul lângă care formam un cuplu perfect de un an în online. Omul care cu câteva ore în urmă îmi spusese ‘Te iubesc’ sau ‘Ești dragostea mea!’. Omul care urla în casă până îmi făcea câinele pe el, la propriu. Și, cel mai ironic, un om care în online ‘provăduia’ numai despre ‘onoare’ și despre ‘lupta pentru bine’.

(…) Am fugit disperată la un hotel, loc unde am stat tremurând toată noaptea, el sunând de zeci poate chiar sute de ori ‘ca să îl ascult, că nu știe ce a fost cu el’. Am avut coșmaruri nopți la rând, iar aceea a fost noaptea în care el mi-a distrus credința că lumea este un loc sigur”, a continuat Kaira povestea tulburătoare.

Motivul pentru care nu a dezvăluit până acum ce a trăit a fost, spune Anca, este că nu și-a dorit să-i afecteze fostului partener cariera. „Acelea au fost primele atacuri de panică și anxietate (că tot m-ați întrebat mulți de unde au pornit și am ales să atac, să îl protejez, pentru că ‘a muncit din greu pentru tot ce are și un astfel de lucru i-ar pune cariera în cap’, așa îmi spuneam).

Nu a conștientizat niciodată, nu a recunoscut niciodată, nu și-a cerut iertare cum trebuie niciodată, ba chiar a pozat pe post de victimă și ‘suferind’ în online, loc în care eu am ieșit personajul negativ și în care am fost bullied grav de susținătorii lui (care știau doar varianta lui) aproape un an de zile”.

Cum se apără El Nino în fața acuzațiilor făcute de Kaira

În fața acuzațiilor, El Nino a reacționat ântărețul neagă că ar fi lovit-o vreodată pe Anca Petianu. Totodată, el susține că declarațiile fostei partenere vin în contextul în care „este un trend să ieși în online și să te victimizezi”.

„Din păcate sunt pus în poziția în care trebuie să ies în online și să dau niște explicații pentru că o domnișoară cu care eu mi-am împărțit viața acum 10 ani de zile insinuează cum că eu aș fi un agresor, gen că am luat-o de tricou la un moment dat, am țipat la ea până a făcut cățelul pe el în casă, că… nu știu, are coșmaruri din cauza mea și așa mai departe.

N-am ce să fac, trebuie să vorbesc despre treaba asta. Ideea este în felul următor, că atât eu cât și soția mea suntem împotriva violenței, atât în familie cât și în afara ei. Susținem femeile care cu adevărat au o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt foarte multe femei care au probleme în căsniciile lor și în relații și nu au voce pentru că mai nou se pare că este un trend să ieși online, pe TikTok mai ales, și să te victimizezi”, este o parte din mesajul transmis de El Nino.