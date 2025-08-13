News

Încă o categorie de români va trebui să plătească asigurare de sănătate dacă mai vor să se trateze la stat: „Vor trece în rândul celor care trebuie să achite”

O categorie importantă de români va trebui să plătească asigurare de sănătate de la 1 septembrie 2025 pentru a mai beneficia de servicii medicale
Raluca Alexe
13.08.2025 | 14:03
Această categorie de români va trebui să plătească asigurare de sănătate / sursa: Hepta

Încă o categorie de români va trebui să plătească asigurare de sănătate dacă va dori să beneficieze de servicii medicale oferite de către stat. Măsura se va aplica de la 1 septembrie și prevede plata obligatorie a contribuției.

Este vorba despre preoți și personalul monahal ce cuprinde călugării și măicuțele din România. Aceștia nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurare în sistemul național de sănătate, iar de la 1 septembrie vor trebui să plătească contribuția, conform măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvernul Bolojan.

Își vor putea păstra calitatea de asigurați doar după plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Această plată se va face în două tranșe, respectiv 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

Singura excepție sunt persoanele nevoiașe

De la plata contribuției vor fi scutite persoanele cu venituri foarte scăzute, aflate în imposibilitate de plată din cauza condițiilor de viață, respectiv cele incluse în programe sociale sau care suferă de afecțiuni grave.

„Personalul monahal deține PFA-uri prin care obține venituri din vânzarea de lumânări și din diverse slujbe religioase. Sunt venituri înregistrate, iar decizia de a-i include în categoria persoanelor care trebuie să plătească contribuția de sănătate nu a fost întâmplătoare. Măsura a venit după confirmarea unor informații privind aceste surse de câștig”, a mai explicat Monalisa Artenie, potrivit Ziarul de Iași.

