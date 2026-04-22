Încă o crimă comisă de un român șochează Italia! De ce l-a ucis Victor pe cel mai bun prieten și cum a ascuns cadavrul timp de o lună: victima a deschis un subiect sensibil

Un caz cutremurător zguduie din nou Italia, iar în centrul lui se află o poveste care sfidează orice logică a prieteniei. Un tânăr de origine română este acuzat că și-a ucis cel mai bun prieten, iar detaliile ies la iveală ca într-un puzzle macabru, piesă cu piesă.

Totul începe pe 18 martie, când Vincenzo Iannitti, un tânăr de 20 de ani din San Castrese (Campania), dispare fără urmă. Comunitatea mică din provincia Caserta a intrat imediat în alertă. Familia a sperat până în ultima clipă că băiatul va fi găsit teafăr și nevătămat, însă trecerea timpului le-a adus apropiaților cele mai sumbre presimțiri care, din nefericire, s-au adeverit. Vincenzo a fost găsit, dar mort.

Potrivit ziarelor și , care au relatat pe larg despre acest caz, cel care l-a ucis cu sânge rece a fost chiar cel mai bun prieten al lui Vincenzo, un tânăr de 19 ani de origine română pe nume Victor Uratoriu.

Victor i-a păcălit pe apropiații lui Vincenzo și pe anchetatori

Românul i-a păcălit pe toți încă din prima zi în care Vincenzo a fost dat dispărut. Chiar în ziua dispariției, Victor îi spunea tatălui lui Vincenzo că fiul său ar fi vrut să plece la Roma. A fost o pistă falsă, după cum au descoperit ulterior anchetatorii, o născocire pentru a-și acoperi urmele.

Timp de o lună, absolut nimeni nu bănuia ce s-a întâmplat cu adevărat. Un detaliu aparent banal a schimbat tot: un miros greu, insuportabil, simțit de vecini a dat alarma, moment din care începea să se clarifice întreaga poveste a absenței lui Vincenzo.

Cum au descoperit polițiștii cadavrul

Mirosul venea din zona unui imobil aflat în renovare, la câțiva pași de centrul satului. Inițial, conform relatărilor sătenilor, s-a crezut că este vorba despre o problemă la canalizare. Luni seara, pe 20 aprilie 2026, după percheziții intense, carabinierii au descoperit trupul lui Vincenzo într-o pivniță improvizată, săpată în pământ. Cadavrul era înfășurat în plastic și ascuns sub pietre, deja în stare avansată de descompunere.

„Am sperat până la final că este în viață, dar în sufletul meu știam că s-a întâmplat ceva”, a declarat tatăl tânărului, întors din Germania, unde era la muncă, pentru presa locală din Italia. În acest caz, au apărut apoi imagini surprinse de camerele de supraveghere care au oferit un indiciu esențial. Vincenzo și Victor au fost văzuți împreună ultima oară, intrând pe o alee. După ceva timp, doar unul a mai ieșit din locul surprins de camerele video.

Românul a recunoscut crima, pus în fața dovezilor: „Da, eu l-am ucis”. Motivul pentru care a înfipt cuțitul în prietenul său

Pus în fața tuturor evidențelor care arătau că este principalul suspect, românul care își dorea să urmeze o carieră de maestru bucătar nu a avut încotro și a recunoscut ce a făcut: „Da, eu l-am ucis”. Potrivit mărturiei sale, neînțelegerile au pornit încă din locuința lui Victor. Cei doi au purtat o discuție banală, care s-a transformat într-o ceartă în toată regula.

Ce l-a scos din minți pe prietenul lui Vincenzo? Victima ar fi pomenit-o, în ceartă, pe fosta iubită a românului, decedată în urmă cu câțiva ani. Aparent, Vincenzo a făcut o remarcă nu tocmai plăcută, care i-a răscolit cele mai dureroase amintiri lui Victor, clipă în care, orbit de furie, a pus mâna pe un cuțit din bucătărie și l-a atacat în zona gâtului de mai multe ori.

Criminalul avea răni suspecte încă din prima zi, dar nimeni nu bănuia nimic

Ce a urmat a fost greu de imaginat. După ce l-a ucis, Victor a aruncat trupul prietenului său peste balcon, iar acesta a căzut într-un spațiu îngust între clădiri. Apoi a coborât, l-a înfășurat într-un material din plastic și a încercat să îl ascundă cât mai bine, folosind materialele de construcție găsite la fața locului.

Anchetatorii au ridicat și un cuțit cu lama de 8 centimetri, considerat . Victor putea fi suspectat încă din prima zi a dispariției asta deoarece ajunsese la spital cu răni la antebraț, semn că Vincenzo s-a apărat cât a putut după ce a fost atacat de tovarășul său cu cuțitul, lupta câștigând-o, în cele din urmă, Victor. ca rănile să fi fost provocate și de încercarea de a manipula cadavrul, căci e posibil să se fi tăiat în momentul în care, la disperare, încerca să îngroape trupul neînsuflețit cu materialele pe care le-a găsit.

„A fost un băiat foarte bun”

„Ne-a mințit privindu-ne în ochii”, a spus, în lacrimi, tatăl lui Vincenzo. Presa italiană a stat de vorbă cu locuitorii San Castrese, iar o localnică l-a descris pe tânărul omorât în termeni înduioșători. „A fost un băiat foarte bun. Așa ceva nu trebuia să se întâmple”, a spus femeia. Oamenii din sat nu își pot explica nici acum cum o asemenea crimă a avut loc chiar sub ochii lor, fără ca nimeni să audă ceva sau să intre la bănuieli. Victor a fost dus în penitenciarul din Santa Maria Capusa Vetere și este acuzat de omor și ascunderea cadavrului.

Crima din San Castrese vine la scurtă vreme după un alt asasinat oribil care s-a produs în Italia. Doi români din județul Buzău au fost reținuți de curând după ce au ucis în bătaie un bărbat în vârstă de 47 de ani chiar în centrul orașului Massa din regiunea Toscana.