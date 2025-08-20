Încă o crimă oribilă în România. Tragedie în Hunedoara: „I-a acoperit gura și nasul și a strâns-o de gât până a murit”

Un bărbat din Hunedoara a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, fiind acuzat de o crimă oribilă. Incidentul s-a produs pe 13 august 2025, atunci când între suspectul M.E. și victima D.I. a izbucnit un conflict spontan.

ADVERTISEMENT

Crimă oribilă în Hunedoara. Și-a strâns victima de gât până a omorât-o

Potrivit anchetatorilor, în timpul scandalului, bărbatul i-ar fi acoperit gura și nasul, apoi a strâns-o de gât și a apăsat-o pe piept, până când victima nu a mai putut respira. Din cauza acestor gesturi crunte, . Procurorii au anunțat că ancheta continuă, bărbatul fiind cercetat pentru omor. De asemenea, acesta a fost arestat preventiv.

„În esență, că în data de 13.08.2025, aflându-se la locuința victimei D.I., în urma unui conflict spontan, suspectul M.E. a acoperit regiunea oro-nazală a victimei și a comprimat zona cervicală și toracică, acțiuni ce au condus la decesul acesteia prin anoxie hipoxică”, au transmis anchetatorii, conform

ADVERTISEMENT

Femeie ucisă în fața copiilor

, județul Constanța. O femeie de 45 de ani a fost ucisă chiar în propria casă de partenerul ei de viață. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, ar fi înjunghiat-o în timpul unui conflict spontan. Potrivit oamenilor legii, până în prezent nu existaseră semne care să poată preveni o astfel de tragedie.

La Postul de Poliție Topraisar nu au fost depuse plângeri pentru violență și nici cereri pentru emiterea unui ordin de protecție. Din primele informații, bărbatul și-ar fi lovit concubina cu un cuțit, în timpul unei certe izbucnite din senin. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele.

ADVERTISEMENT

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător. Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.