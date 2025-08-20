News

Încă o crimă oribilă în România. Tragedie în Hunedoara: „I-a acoperit gura și nasul și a strâns-o de gât până a murit”

Un bărbat din Hunedoara a fost reținut după ce, în urma unui conflict spontan, și-ar fi ucis victima prin asfixiere. Procurorii au deschis dosar penal pentru omor.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 16:08
Inca o crima oribila in Romania Tragedie in Hunedoara Ia acoperit gura si nasul si a stranso de gat pana a murit
O altă crimă oribilă în România. Un bărbat și-a strâns victima de gât până a omorât-o. Sursa foto: Colaj Fanatik, Știridecluj.ro

Un bărbat din Hunedoara a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, fiind acuzat de o crimă oribilă. Incidentul s-a produs pe 13 august 2025, atunci când între suspectul M.E. și victima D.I. a izbucnit un conflict spontan.

ADVERTISEMENT

Crimă oribilă în Hunedoara. Și-a strâns victima de gât până a omorât-o

Potrivit anchetatorilor, în timpul scandalului, bărbatul i-ar fi acoperit gura și nasul, apoi a strâns-o de gât și a apăsat-o pe piept, până când victima nu a mai putut respira. Din cauza acestor gesturi crunte, victima ar fi murit prin asfixie. Procurorii au anunțat că ancheta continuă, bărbatul fiind cercetat pentru omor. De asemenea, acesta a fost arestat preventiv.

„În esență, că în data de 13.08.2025, aflându-se la locuința victimei D.I., în urma unui conflict spontan, suspectul M.E. a acoperit regiunea oro-nazală a victimei și a comprimat zona cervicală și toracică, acțiuni ce au condus la decesul acesteia prin anoxie hipoxică”, au transmis anchetatorii, conform Știridecluj.ro.

ADVERTISEMENT

Femeie ucisă în fața copiilor

O altă crimă șocantă a avut loc marți, 19 august 2025, în comuna Topraisar, județul Constanța. O femeie de 45 de ani a fost ucisă chiar în propria casă de partenerul ei de viață. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, ar fi înjunghiat-o în timpul unui conflict spontan. Potrivit oamenilor legii, până în prezent nu existaseră semne care să poată preveni o astfel de tragedie.

La Postul de Poliție Topraisar nu au fost depuse plângeri pentru violență și nici cereri pentru emiterea unui ordin de protecție. Din primele informații, bărbatul și-ar fi lovit concubina cu un cuțit, în timpul unei certe izbucnite din senin. Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător. Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

ADVERTISEMENT
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digisport.ro
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Incident în Sibiu: o mașină a luat foc în mers. Traficul rutier a...
Fanatik
Incident în Sibiu: o mașină a luat foc în mers. Traficul rutier a fost îngreunat
Continuă scandalul în coaliția de guvernare. PSD, atac dur la adresa USR: „Noi...
Fanatik
Continuă scandalul în coaliția de guvernare. PSD, atac dur la adresa USR: „Noi lucrăm la reforme, ei doar acuză”
Încrengături la Mangalia. Cum încearcă prefectul să îl ”salveze” pe edilul Cristian Radu...
Fanatik
Încrengături la Mangalia. Cum încearcă prefectul să îl ”salveze” pe edilul Cristian Radu dintr-un dosar în care ar fi prejudiciat primăria cu 2,7 milioane €
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi...
iamsport.ro
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi se pare normal'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!