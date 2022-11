Încă o demisie de la FCSB, după ce Nicolae Dică și-a anunțat plecarea. Cine a părăsit clubul lui Gigi Becali. Exclusiv

La doar câteva ore după „U” Cluj – FCSB 2-1, Nicolae Dică a transmis că pleacă de pe banca tehnică a roș-albaștrilor, informație dezvăluită în . Totodată, site-ul nostru a aflat în exclusivitate că antrenorul în vârstă de 42 de ani nu părăsește singur gruparea roș-albastră.

Viorel Tănase, out de la FCSB! „Secundul” lui Nicolae Dică și-a dat și el demisia

Din informațiile FANATIK, „secundul” Viorel Tănase (52 de ani) și-a dat și el demisia de la FCSB, chiar dacă vicecampioana României dorea ca el să continue în club. Tănase este posesor de licență PRO și ar fi urmat să conducă echipa la meciul cu West Ham.

Joi, 3 noiembrie, de la ora 22:00, FCSB primește vizita „ciocănarilor”, în ultima partide din grupa B a UEFA Europa Conference League. Roș-albaștrii nu mai au nicio șansă la calificarea în „primăvara” europeană și, indiferent de ce rezultat vor obține pe Național Arena, nu vor urca mai sus de locul 4 în clasament.

Viorel Tănase a venit odată cu Dică la FCSB, după ce au lucrat împreună și în precedentul mandat al lui „Nick” de la FCSB. Iunie 2017 – decembrie 2018 a fost prima perioadă în care Tănase și Dică au făcut echipă la FCSB. La vremea respectivă, Dică nu avea licență PRO, iar Tănase ținea loc de „principal”.

Andrei Prepeliță, favorit să îl înlocuiască pe Nicolae Dică pe banca roș-albaștrilor

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate și cine este favorit să preia banca roș-albaștrilor după plecarea lui Nicolae Dică. Proaspăt dat afară de FC Argeș, .

Posibila numire a lui „Prepe” în funcția de antrenor la FCSB FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Andrei Vochin crede antrenorul de 36 de ani nu se poate lua la luptă cu nume grele precum Petrescu sau Hagi.

„Față de Petrescu nu are niciun argument, față de Mutu are foarte puține dacă le are și pe acelea. Mirel Rădoi e mai aproape în momentul ăsta ca pregătire, experiență, nu se compară cu Mutu. Nu e nicio comparație. Și niciunul nu poate veni cu greutatea experienței lui Dan Petrescu.

El știe cum e să câștigi campionatul, să mergi în cupele europene, să bați Celtic, să nu pierzi cu Sevilla. Dacă alege așa, FCSB e încă o experiență. Aceeași suită de antrenori cu Vintilă, Andronache, Bogdan Andone. Tot ce s-a întâmplat până la Gâlcă, Reghecampf sunt niște experimente care FCSB a câștigat doar o Cupă a României”, a declarat Andrei Vochin.

În schimb, Florin Gardoș e de părere că fostul său coechipier de la FCSB are șanse să fie „noul Laurențiu Reghecampf”: „În apărarea lui Prepe, și Reghecampf când a venit la Steaua era tot așa un antrenor fără mare experiență care performanțe la Chiajna. Prepe a făcut minuni la Argeș. Eu jucam la Clinceni când râdeam de ei.

Au ajuns de pe ultimul loc să se bată cu noi la play-off în ultima etapă. Nu e imposibil ca Prepeliță să facă performanță la FCSB. E foarte important să prinzi o pregătire, să ai filosofia ta să o impui”.