Încă o demisie din SuperLiga României! Și-a anunțat plecarea imediat după meci

ADVERTISEMENT

Robert Ilyeș (52 de ani) a anunțat imediat după victoria din meciul cu FC Botoșani că nu va continua pe banca celor de la Csikszereda și din sezonul următor. Tehnicianul ciucanilor recunoaște că este obosit și are nevoie de o vacanță lungă, departe de fotbal.

Robert Ilyeș pleacă de la Csikszereda. Care este motivul

Robert Ilyeș a fost antrenorul principal al ciucanilor timp de trei ani. El a reușit să promoveze echipa în SuperLiga României și tot el a izbutit să o salveze de la retrogradare, după ce a făcut un play-out memorabil, în care a adunat un număr impresionant de puncte. În ciuda acestor performanțe, Ilyeș a decis să părăsească echipa, iar partida cu FC Botoșani a fost ultimul său meci în calitate de antrenor al formației ciucane:

ADVERTISEMENT

„(n.r. – A fost ultimul meci la Csikszereda?) Da, aşa este. Cred că trebuie să scriu o carte ca să vă explic, aşa că mai bine ţin pentru mine. A fost înţelegere reciprocă. Nici eu, nici clubul n-am dorit să continuăm. Când mi-au cerut să mă întorc să promoveze… în seara asta am terminat munca cerută şi pot pleca de aici cu fruntea sus. (n.r. – Sunt zvonuri privind o înţelegere cu o altă echipă din Superliga) Nu. Acum nu am vorbit cu nimeni. Abia aştept să plec în vacanţă şi să uit de fotbal, că sunt epuizat fizic şi psihic. Nu am chef să vorbesc despre fotbal. Cred că trebuie să iau o pauză mai lungă şi să-mi revină sănătatea mentală.

Sincer, ştiam la ce muncă vin ca să promovăm, după să o menţinem în prima ligă şi plec cu fruntea sus. S-a terminat un ciclu de trei ani, sunt fericit că echipa rămâne pe mâini bune. Mulţumesc clubului că a avut încredere în mine. M-a chemat acasă de la Sepsi, mi-a dat un contract pe trei ani, dar s-a terminat şi plec cu capul ridicat. Sufleteşte, în seara asta pot zice că dorm liniştit. Felicit şi Sepsi că sunt ambiţii mari. Merită din plin (n.r. – promovarea în Superliga) şi au demonstrat în trecut cu trofeele câştigate”, a declarat Robert Ilyeș la finalul partidei cu FC Botoșani, conform

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă și-a anunțat și el plecarea de la Rapid

de la echipă la finalul sezonului. Deși se știa că șansele să rămână la Rapid sunt mici, după remiza cu FC Argeș, în care echipa sa a fost întoarsă de la 2-0 și a fost la un pas să piardă partida.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul giuleștenilor a avut reproșuri dure la adresa conducerii și a recunoscut că partida cu Universitatea Craiova va fi ultima pentru giuleșteni: „Multe probleme au fost pe care trebuia să le rezolvăm și nu am făcut-o. Mă așteptam ca fiecare să dea mai mult când am venit la Rapid. A fost bine cât am fost sus, dar era normal să apară problemele. Nu am avut putere de decizie. Practic, opinia mea nu prea a contat și asta s-a văzut în timp. Eu mi-am transmis opinia, dar dacă nu au luat-o în considerare facem altceva. Este vorba că am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut.

ADVERTISEMENT

Eu știu că dacă vrei să te bați la campionat și la cupele europene toată lumea trebuie să fie mai exigentă cu jucătorii. Dacă le deschizi o poartă, pe acolo fug toți. Nu e vorba de răsfățați, ei sunt mai puțin vinovați. Cu siguranță meciul cu Craiova va fi ultimul. Îmi termin contractul și apoi plec”, a declarat Costel Gâlcă.