Încă o dovadă că Mihai Pintilii nu are nevoie de licența Pro ca să fie un antrenor foarte bun: Fabregas este exact ca el și amenință Serie A!

, iar antrenorul care a făcut posibilă performanța e unul foarte tânăr, necalificat și neluat tocmai în serios. .

Mihai Pintilii a câștigat pentru FCSB primul titlu de campion după 9 ani

Urmează ca el să obțină în vara acestui an licența A, diploma care îi va da dreptul să fie angajat ca antrenor secund și să transmită indicații în timpul partidelor. Până acum a lucrat ca un antrenor sub acoperire, cu Elias Charalambous folosit ca acoperire, iar schema aceasta a produs un succes surprinzător.

Cipriotul deține licența Pro, și în interviurile scurte dinaintea și de după meciuri. A1 real este Pintilii, el coordonează tot staff-ul tehnic și al lui este meritul de a fi reușit ceea ce nu ai reușit mulți predecesori: Nicolae Dică, Mirel Rădoi, Anton Petrea, Laurențiu Reghecampf în două mandate.

Performanța pe care a obținut-o Pintilii arată că nu este esențială licența pentru priceperea în meseria aceasta. Și nu e Mihai un caz unic, nu e nici măcar unul foarte rar. Tot în zilele acestea în care a sărbătorit câștigarea campionatului, Francesc Fabregas a bifat prima realizare ca antrenor.

Fabregas antrenează tot ca Mihai Pintilii, el are un galez ca ”umbrelă”

Spaniolul fost campion mondial a promovat în Serie A cu Como. Fabregas a jucat pentru Como în finalul carierei și devenise și acționar minoritar. După ce a hotărât să renunțe la cariera de fotbalist a început să antreneze echipa de tineret a micuțului club de lângă Milano. În noiembrie anul trecut a promovat la echipa de seniori ca antrenor interimar.

Regulamentul i-a permis să activeze astfel doar o lună, după care el nu a mai putut să conducă echipa deoarece avea doar licența A, de secund. Como l-a angajat ”principal” pe galezul Osian Roberts, posesor al ”Pro”. Roberts reprezintă, așadar, ceea ce reprezintă Charalambous pentru Pintilii.

Fabregas a readus-o pe Como în Serie A după 21 de ani chiar și așa, lipsit de calificarea obligatorie în antrenorat. Cum e posibil să ai succes fără a avea studiile definitivate? Fostul mijlocaș de la Barcelona și de la Arsenal a explicat într-un material de la : ”Ajung la terenul de antrenament la 7:30 în fiecare dimineață și adesea mă prinde ora 20:30 tot în baza de pregătire. E ceva diferit pentru mine, e mai greu decât era atunci când jucam. Acum abia reușesc să îmi mai văd familia”.

Campion mondial și european, Fabregas a devenit îndrăgostit de antrenorat: ”E cu mult mai frumos decât era când jucam!”

Cesc a crescut ca jucător la Barcelona, apoi a trecut la Arsenal, unde Arsene Wenger l-a promovat în Premier League când era doar un adolescent, după care a revenit la Barca. Povestește și el, ca și alți foști fotbaliști, că lua notițe pentru antrenorat în perioada în care juca. Dar nu își nota antrenamente, tactici.

”Eram preocupat de man-management. Jucătorii sunt guri sparte, toți vorbesc în vestiar despre ceea ce le place, despre ceea ce îi enervează. Devenisem foarte interesat de felul în care ar putea fi conduși. Am studiat despre antrenorat, am participat la cursuri și am ajuns la concluzia că e mai frumos să fiu antrenor decât a fost să fiu jucător!”.

E uimitor că spune așa ceva un om care a câștigat, ca fotbalist, un campionat mondial, două campionate europene, două titluri de campion în Anglia, două în Spania! Fabregas povestește că a fost influențat de experiențele pe care le-a avut ca jucător: ”Sigur că Wenger și Guardiola sunt mai aproape de felul în care văd eu fotbalul, dar am colaborat chiar bine cu Mourinho și am avut un an bun cu el, ceea ce nu aș fi crezut. Iar Conte mi-a arătat că există o cale către succes chiar dacă eu nu cred în ea”.

Como are cel mai bogat patron din Italia și are în plan să devină o forță în Serie A

Cu ”metoda Guardiola” în minte, Cesc admite că a avut probleme în a implementa așa ceva în Serie B, un campionat închis în care echipele sunt preocupate să nu ia gol: ”Nu îmi place când adversarii joacă 5-3-2 cu apărarea foarte jos. Eu sufăr dacă îmi văd echipa forțată să se apere atât de joc. Când am preluat conducerea, jucătorii mei erau obișnuiți să-și marcheze adversarii. Le-am explicat că nu aceea e soluția, noi trebuie să fim cât mai compacți posibil și să apărăm spațiile, nu să marcăm adversarii om la om!”.

Stadionul lui Como e chiar pe malul lacului faimos care atrage încontinuu vedete. Poziționarea a ajutat clubul de fotbal să-l atragă pe Fabregas și să mai aducă și alte staruri. Therry Henry e acționar și el. La meciul decisiv cu Cosenza, 1-1, și la petrecerea de promovare a participat și Jamie Vardy.

Acționarii majoritari nu provin, însă, din fotbal. E o societate care e cel mai bogat proprietar al vreunui club italian! Compania e deținută de către frații Hartono, cei mai bogați oameni din Indonezia, cu o avere estimată la 48 de miliarde de dolari! Pe lângă pasiunea lui Fabregas, Como mai are și bani, și un plan conform căruia ar trebui să devină în curând o forță în fotbalul italian, cu un stadion nou, cu o bază de pregătire luxoasă.

110 meciuri și 15 goluri a adunat Fabregas, 37 de ani, în naționala Spaniei, cu care a fost o dată campion mondial și de două ori campion european. Cel mai mult pentru un club a jucat pentru Arsenal, 212 partide și 35 de goluri

44 de selecții și un gol a adunat Pintilii, 39 de ani, în echipa națională a României. Pentru FCSB a jucat de 125 de ori și a marcat 9 goluri