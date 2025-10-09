Încă o echipă s-a calificat la Campionatul Mondial de la anul. Numărul formațiilor cu bilete pentru turneul final a ajuns la 19

Naţionala Egiptului s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după ediţiile din 1934, 1990 şi 2018.

ADVERTISEMENT

Egiptul merge la Mondiale cu Salah golgheter

Golurile faraonilor au fost marcate de Ibrahim Adel (min. 8) şi Mohamed Salah (min. 13 şi 84), în meciul care s-a disputat în Maroc, din cauza ineligibilităţii stadioanelor din Djibouti.

Egiptul, care termină oficial pe primul loc în grupa A a calificărilor africane, a ajuns la 23 de puncte, cu 5 puncte în faţa Burkinei Faso. Starul lui Liverpool a reușit nouă goluri în aceste preliminarii fiind unul dintre golgheterii calificărilor.

ADVERTISEMENT

Formația lui Salah are șapte victorii și două egaluri, înaintea ultimului joc din grupă, cel contra Guineei Bissau, care nu mai are nicio importanță. Acesta este programat la Cairo, unde se va sărbători a patra calificare la Mondiale.

Algeria și Ghana sunt și ele aproape de turneul final

indiferent de rezultatul celorlalte meciuri din etapa a noua şi penultima din grupa A a zonei Africa.

ADVERTISEMENT

„Aţi umplut de bucurie inimile egiptenilor”, a reacţionat imediat preşedintele Abdel Fattah al-Sissi pe contul său de facebook. „Doresc să adresez sincere felicitări eroilor echipei noastre naţionale de fotbal cu ocazia calificării meritate la Cupa Mondială din 2026”, a mai punctat acesta.

ADVERTISEMENT

Din Africa s-au calificat deja la turneul final, în afara Egiptului, Tunisia și Maroc. Alte trei echipe sunt extrem de aproape de îndeplinirea aceluiași obiectiv. Algeria, Ghana și Insulele Capului Verde pot bifa această performanță în zilele următoare.

Insulele Capului Verde, aproape de o calificare istorică

Aceasa din urmă a avut în mână o calificare istorică, în premieră, la Campionatul Mondial, dar golul marcat în minutul 90+6 în Libia a fost anulat eronat de tușier pentru un ofsaid inexistent. Meciul s-a terminat 3-3.

ADVERTISEMENT

Decizia nu a putut fi întoarsă nici de VAR pentru că în calificările africane nu este implementat sistemul tehnologiei video la toate meciurile. Insulele Capului Verde pot obține însă calificarea la meciul viitor când vor întâlni pe teren propriu ultima clasată din grupă, Eswatini.

La echipa africană a jucat titular Joao Paolo, fundașul central al Oțelului.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt.

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.