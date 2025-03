Încă o fată descalificată de la Survivor România 2025: Roxana Chiperi, îngrijorată pentru sănătatea ei mintală: “M-au dezamăgit”. Exclusiv

Încă un concurent Survivor România 2025 a plecat acasă – Roxana Chiperi care a fost descalificată și a pierdut astfel lupta pentru trofeu și marele premiu.

Spectacol aseară la Pro Tv, la Survivor România 2025, show ce se difuzează în fiecare seară de luni până miercuri. Roxana Chiperi a fost descalificată!

Roxana Chiperi, concurenta descalificată de la Survivor România 2025: “Am fost percepută ca o persoană conflictuală doar pentru că am avut curajul să “pun la colț” nedreptatea și ipocrizia”

Înaintea jocului de imunitate, aceasta și-a făcut bagajele și s-a prezentat, dorind să se mute în cealaltă echipă. Doar că membrii echipei unde voia să meargă au votat că nu o vor, că trebuie să rămână în echipa din care face parte. Așa că, Roxana a luat decizia de a nu se întoarce în echipa sa, prin urmare a fost descalificată.

Experiența Survivor România 2025 a fost una pe care Roxana Chiperi și-o va aminti toată viața, cu atât mai mult cu cât a învățat și câteva lecții zdravene, după cum a declarat în interviul pentru FANATIK.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Experiența Survivor mi-a reamintit că viața este un joc pe care îl jucăm cu toții împreună, dar nu trebuie să uităm să ne și bucurăm de el. Din păcate, această experiență mi-a arătat și o altă față a oamenilor – aceea în care pot deveni cele mai rele ființe de pe Pământ. Suntem capabili de răutate, vanitate, egoism și, în momente dificile, uităm de empatie și umanitate.

Roxana Chiperi: “Realitatea din teren a fost mult mai complexă decât ceea ce s-a văzut la televizor”

A fost o experiență extrem de intensă, cu momente de neuitat, atât pozitive, cât și dificile. Am intrat în competiție cu dorința de a lupta, de a mă depăși și de a demonstra că pot face față oricărei provocări. Am dat tot ce am avut mai bun în fiecare probă și m-am implicat total. Am fost un om de echipă, dar, paradoxal, am fost percepută ca o persoană conflictuală. Doar pentru că am avut curajul să “pun la colț” nedreptatea și ipocrizia.

Realitatea din teren a fost mult mai complexă decât ceea ce s-a văzut la televizor. Pe lângă foame și oboseală, am fost nevoită să gestionez o dinamică de grup puternică, dar în același timp extrem de individualistă. Asta a fost cel mai greu de suportat.

“Cel mai mult m-a dezamăgit narcisismul lui Bitză, care râdea de oricine avea un moment dificil”

În final, am ales să mă pun pe mine pe primul loc, pentru că sănătatea mea mintală și integritatea mea sunt mai importante decât orice competiție. Eu sunt Roxana Chiperi și vreau să fac bine în această lume care, uneori, poate fi atât de urâtă.

Cum ai simțit descalificarea?

Descalificarea a venit că urmare a abandonului meu, așa că, inevitabil, a fost o eliberare. mai umani, așa cum era echipa verde, dar nu pot blama pe nimeni pentru rezultatul voturilor.

Totuși, mă bucur că, în momentul ceremoniei, când am expus problemele pe care le-am avut cu tribul galben, s-a văzut și la televizor adevărata lor atitudine – comentariile, grimasele și răutatea din privirile lor sfidătoare.

Care au fost problemele în echipă?

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ce te-a dezamăgit cel mai mult?

Sunt atât de multe lucruri de spus, încât nici nu știu de unde să încep.

Când Uwe a fost desemnat căpitan și a avut puterea de a-și construi o nouă echipă, a ales doar personalități puternice, atât din punct de vedere sportiv, cât și psihic (mai puțin pe Sebastian, care nu a fost ales, ci a ajuns în echipă doar pentru că a rămas ultimul – râde – n.r. ).

Ce a omis Uwe este faptul că, cu cât o echipă are mai multe personalități puternice, cu atât mai ușor se poate autodistruge. Oamenii puternici vin cu un ego pe măsură, dar și cu un individualism accentuat, care în timp destabilizează echipa. Și exact asta s-a întâmplat. Trei persoane-cheie au monopolizat echipa și au “făcut regulile” din umbră, fără ca Uwe să mai poată interveni.

Ce mesaj are Roxana Chiperi pentru Larisa?

Cel mai mult m-a dezamăgit caracterul urât al lui Vasile, care în realitate este un personaj fad, răutatea și dualitatea Dianei, narcisismul lui Bitză, care râdea de oricine avea un moment dificil, lipsa de personalitate a Silviei, care se clatină ca un copac firav în direcția fiecărui vânt, și chiar și Sebastian, care doar în câteva momente și-a lăsat masca jos – atunci când a vorbit despre iubita și bunicul său.

În concluzie, cel mai tare m-a dezamăgit faptul că această experiență mi-a confirmat din nou că oamenii nu sunt întotdeauna cele mai frumoase ființe de pe Pământ.

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului?

Introducerea urnelor aduce un plus de valoare atât show-ului, cât și fiecărui concurent aflat în pragul eliminării. Practic, oferă o șansă în plus, în cazul alegerii urnei cu apă. Iar din punct de vedere strategic, acest element poate schimba radical jocul și modul în care sunt gândiți pașii următori.

Dacă aș avea această ocazie, cred cu tărie că singurul lucru pe care nu l-aș mai face ar fi să îmi arăt atât de onest vulnerabilitățile.

În această competiție, am lăsat garda jos, împărtășindu-mi durerile sufletești, crezând că sunt printre prieteni. În schimb, am fost lovită și executată exact cu ceea ce eu împărtășisem în momente dificile. Lecția a fost învățată!

“Un mulțumesc special copiilor din centrele de plasament. Deși nu am reușit să câștig Survivor pentru a aduce sprijin asociației mele, voi găsi o cale să atrag sponsori și să îmi îndeplinesc visul de a-i ajuta”

Ce mesaj ai pentru susținători?

Mulțumesc din suflet tuturor celor care au empatizat cu mine și cu povestea mea. Vă sunt recunoscătoare pentru toate mesajele de încurajare și susținere!

Un mulțumesc special copiilor din centrele de plasament care mi-au trimis gândurile lor bune. Le promit că, deși nu am reușit să câștig Survivor pentru a aduce sprijin asociației mele, voi găsi o cale să atrag sponsori și să îmi îndeplinesc visul de a-i ajuta. Promit!

Ce mesaj ai pentru colegii rămași în competiție?

Mesajul meu merge către persoana care mi-a răsturnat toate prejudecățile și mi-a demonstrat că nu e bine să judeci doar după aparențe: Larisa.

Ești o forță! Dragostea și credința ta în Divinitate te vor călăuzi în continuare pe drumul tău în această competiție. Ești un om bun, sufletist și incredibil de puternic. Meriți să câștigi! Și chiar dacă nu vei veni acasă cu trofeul Survivor, ești deja o învingătoare, pentru că ai câștigat simpatia multor oameni care de acum te vor urmări cu admirație și respect. Te iubesc!

Felicitări și Diandrei pentru puterea psihică de care a dat dovadă și pentru că, la fel, a demontat multe stereotipuri. Baftă în continuare!