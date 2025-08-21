News

Încă o femeie din România, ucisă de soț, în Craiova. Bărbatul a încercat să se sinucidă după crimă

Tragedie la Craiova, în cartierul Brazda lui Novac. O femeie a fost ucisă de soț, iar bărbatul ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Poliția a deschis o anchetă.
21.08.2025 | 13:49
Încă o femeie din România, ucisă de soț, în Craiova. Bărbatul ar fi încercat să se sinucidă. Sursa foto: Colaj Fanatic, Gazeta de Sud

O altă crimă cutremurătoare a avut loc miercuri, în cartierul Brazda lui Novac din Craiova. O femeie a fost ucisă chiar de soțul ei, iar imediat după fapta șocantă, bărbatul ar fi încercat să se sinucidă, aruncându-se de la etajul locuinței. Polițiștii au ajuns de urgență la fața locului și fac cercetări pentru a stabili exact circumstanțele tragediei, scrie GazetadeSud.ro.

Femeie din Craiova, ucisă de soț

Crima oribilă din Craiova vine la doar câteva zile după tragedia petrecută în comuna Topraisar, județul Constanța. Acolo, o femeie de 45 de ani, mamă a patru copii, a fost ucisă chiar în propria casă de partenerul ei, din cauza unui conflict violent. Scenele cumplite s-au petrecut în fața celor mici.

Bărbatul ar fi fost sub influența alcoolului și a lovit-o pe femeie cu un topor, după o ceartă aprinsă. Copiii, cu vârste între 4 și 9 ani, au asistat neputincioși la tragedie. Cei mici au fost preluați de Protecția Copilului, iar tatăl lor a fost reținut de polițiști și este acuzat de omor calificat.

Anul acesta, România se confruntă cu un val alarmant de femicide. Cel puțin 30 de femei și-au pierdut viața, ucise fie de actualii parteneri, fie de foști parteneri, potrivit datelor centralizate. Multe cazuri au scos lumea în stradă pentru a le cere autorităților măsuri ferme împotriva violenței de gen. Cu toate astea, crimele continuă.

Cazurile de femicid au explodat în România

Pe 18 iunie, peste 1.000 de persoane au protestat în fața Guvernului, după crima din Lipănești, Prahova, unde o tânără de 22 de ani a fost ucisă pe stradă de fostul partener, chiar în fața copiilor. Câteva zile mai devreme, pe 3 iunie, mii de manifestanți au ieșit în Piața Victoriei, nemulțumiți de lipsa de reacție a statului după uciderea Teodorei, tânăra de 23 de ani, împușcată mortal în complexul rezidențial Cosmopolis din Ilfov.

Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Cu toate acestea, din iunie și până în prezent, alte femei din România au fost ucise. Este cazul Andei, tânăra de 23 de ani din Mureș, ucisă de fostul iubit. Emil Gânj, căci despre el este vorba, a intrat în casa tinerei, a lovit-o mortal cu un topor, apoi a incendiat locuința și a fugit. Nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi.

Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază

Reamintim și de Romina Incicaș, o tânără de doar 28 de ani din Arad, care a avut parte de un sfârșit cumplit. Femeia a fost luată cu forța din fața barului unde lucra și târâtă cu mașina pe o distanță de aproximativ doi kilometri, agățată de geamul autoturismului condus cu viteză de fostul ei partener. După ce și-a pierdut viața în chinuri greu de imaginat, trupul ei a fost aruncat într-un șanț.

