Încă o frumusețe intră în galeria celor mai sexy neveste ale fotbaliștilor de la FCSB. E printre ultimele transferuri ale lui Gigi Becali. Foto

Bogdan Rusu este , iar jucătorul venit de la CS Mioveni ar putea deveni extrem de important ținând cont că Nicolae Dică are mare nevoie de un atacant. În meciul cu Dunajska Streda l-a impresionat pe Gigi Becali și a contribuit decisiv la golul marcat de Andrei Cordea.

Bogdan Rusu este unul dintre fotbaliștii cu cele mai frumoase soții de la FCSB

Bogdan Rusu și Denise Raluca Rusu sunt căsătoriți deja de aproape patru ani, iar relația l-a făcut pe atacantul de 32 de ani să aibă o viața ireproșabilă în afară terenului, mai ales că sunt împreună de foarte mulți ani. Poate și unul dintre motivele pentru care Gigi Becali și-a dat acordul cu privire la acest transfer.

ADVERTISEMENT

„Nimic nu unește viața noastră atât de strâns și de puternică, iubirea dintre #bărbat și #femeie”, scria Denise pe pagina ei de Instagram la poza de la cununia religioasă din octombrie 2018.

Dovada relației speciale dintre cei doi e și faptul că fotbalistul și-a tatuat inițiale sale și ale soției pe brațul stâng, precum și anii de naștere ai celor doi.

ADVERTISEMENT

Bogdan Rusu îi dedică toate golurile soției sale

Bogdan Rusu s-a născut la Brașov și a început fotbalul la Aerostar Bacău și a mai jucat la Farul Constanța, Astra Giurgiu, CF Brăila, SC Bacău, FC Brașov, AFC Hermannstadt, Foresta Suceava și CS Mioveni. De fiecare dată când a marcat i-a dedicat întotdeauna golurile soției sale, așa cum o spune chiar el: „Tot timpul îi dedic soției golurile marcate”.

Soția sa chiar a fost în tribune la unul dintre cele mai importante meciuri din cariera lui Bogdan Rusu, când atacantul a reușit o dublă în Cupa României chiar împotriva FCSB-ului, actuala sa echipă. Sibienii au câștigat acel meci din 2018 cu 3-0 în sferturile de finală ale competiției. La Sibiu a fost golgeterul echipei cu 16 goluri în 24 de meciuri.

ADVERTISEMENT

Cei doi au împreună un băiețel pe nume Zian, în vârstă de trei ani: „Vreau să știi că… Te-am dorit dinainte să te am, am simțit că trebuie să fiu mamă, m-am simțit capabilă să pot să te cresc chiar dacă nu știam nimic despre asta. Mi-am luat inima în dinți și m-am hotărât să vii, chiar dacă în mintea mea nu erau limpede multe gânduri…

Te-am făcut din iubire, din marea iubire, pot spune că am fost o norocoasă, că dintr-o relație de copilărie, eu și tatăl tău am ales să ne complicăm viața într-un mod frumos și să ne maturizăm împreună cu tine.

ADVERTISEMENT

Mulți au făcut ochii mari când au auzit că vom fi părinți, pentru ne-au vorbit în fel și chip, dar important este că noi te-am vrut și te-am vrut din tot sufletul! O să îți iubim bătăile inimii până la ultima noastră suflare”, transmitea pe Instagram soția lui Bogdan Rusu la nașterea copilului.

ADVERTISEMENT

Cum a decis Gigi Becali să îl transfere la FCSB pe Bogdan Rusu: „Mâine vreau să-l iei”

Gigi Becali a dezvăluit în cadrul conferinței de prezentare a lui : „Despre el (n.r. – arată spre Rusu). Eu habar n-aveam, nu prea mă uit la meciuri. Am zis «Hai să mă uit și eu la CFR, joacă cu Mioveniul». Când am văzut, pac, gol cu șpițul. Gol de fotbalist, frumos! Nu oricine dă gol de acolo, așa cum a dat el. Mai trece puțin, văd centrare. Pac, cu capul! Nu cum dau unii cu ceafa, cu umărul. Cu capul, gol!”.

Patronul FCSB a povestit apoi discuția cu Mihai Stoica și faptul că și acesta îl remarcase: „L-am sunat pe MM Stoica: «Tu îl știi pe unul, Bogdan Rusu? Mâine vreau să-l iei». «Păi stai să vezi, că nu, că nu știu… eu am zis tot timpul de el la emisiune, l-am lăudat». «Păi de ce nu mi-ai zis mie? Spune-mi mie, nu la emisiune!»”.

Bogdan Rusu a fost șocat când a primit telefonul lui Gigi Becali în timpul partidei: „Am cerut numărul primarului, pe jucător l-am sunat aseară, la pauza meciului. Nu credea nici el! De ce l-am sunat? Păi dacă n-aveam atacant… la pauza meciului l-am sunat! Am vorbit cu el, și cu primarul. Le-am zis că le dau 100.000, dacă ne calificăm mai departe încă 100 de mii, iar dacă ajungem în grupe alte 50 de mii”.

Bogdan Rusu, dorit de CFR Cluj și Universitatea Craiova

Gigi Becali a lăsat de înțeles că CFR Cluj l-ar fi vrut de asemenea pe Bogdan Rusu și i-ar fi oferit un super salariu: „Apoi l-au sunat unii de la altă echipă, că îi dau 25.000 de euro pe lună. A zis că e de onoare, că dacă i-a promis lui nea Gigi, merge la București.

Nu Craiova, de prin Ardeal. L-am întrebat dacă visa vreodată să joace cu Gigi Becali la FCSB. A zis că nu, dar că a visat toată viața să joace la o echipă care se bate la titlu”.

Bogdan Rusu s-a simțit măgulit de faptul că cele mai importante cluburi din SuperLiga l-au ofertat: „Sunt bucuros că am ajuns la vârsta de 32 de ani să joc la Mioveni și să fie interesate de mine toate cele trei echipe care se bat la titlu an de an. Am vorbit cu domnul Becali și i-am promis că vin aici. Vorba e vorba și așa va fi mereu. Șansele la titlu sunt foarte bune. Dacă vom juca la fel de bine ca pe finalul campionatului, probabil vom lua titlul. E normal sa te bați la titlu, fiind Steaua.

Sunt un jucător de grup, comunicativ. Mă cunosc cu majoritatea jucătorilor din campionat. Cred că va fi ok pentru mine. Soția și copilul mă susțin peste tot și au vrut să fie lângă mine și aici. Cred că e ok să joci cu presiune. La Steaua e normal să joci cu presiune. Așa am juca toți în subsolul clasamentului și vom juca fără presiune. O să dau tot ce am mai bun, ca să îndeplinesc obiectivele”.