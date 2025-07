Încă o legendă a rock-ului a murit. Se confrunta de mai mulți ani cu o boală gravă

Încă o legendă a rock-ului a murit după ani la rând de luptă cu o boală gravă. Primul solist al formației de heavy metal Iron Maiden, Paul Mario Day, a decedat la vârsta de 69 de ani, după ce s-a confruntat cu cancerul.

Paul Mario Day a murit miercuri, 30 iulie. trupa More, pe care a înființat-o în timpul anilor săi de carieră.

„A fost o figură importantă în noua val de heavy metal britanic și o personalitate foarte iubită în scena rock”, au scris artiștii din trupa More, potrivit AFP.

Artistul a fost adus în trupa legendară Iron Maiden la sfârșitul anului 1975 de basistul și fondatorul Steve Harris. Primul lor concert l-au susținut în Poplar, Londra, pe 1 mai 1976, înainte de a cânta într-un pub din apropiere, în cartierul Stratford.

A avut o carieră impresionantă în muzica rock

Paul Mario Day a rămas în trupă doar zece luni, căci a fost criticat de colegii săi pentru lipsa de carismă și energie. S-a decis ca acesta să plece din formație, urmând să apară drept soliști Denis Wilcock și Paul Di’Anno, cel din urmă fiind dat afară din trupă din cauza abuzului de alcool și droguri. Într-un final, solistul Bruce Dickinson a intrat în trupă și a și rămas.

„Steve spunea: «Trebuie să devii mai bun. Trebuie să fii mai vizibil în fața publicului. Trebuie să fii autoritar. Trebuie să fii un erou». Și am fost de acord cu el, dar nu știam cum să fac asta.

Am primit un avertisment timp de vreo trei luni: «Adună-te! Adună-te!» Și am vrut, doar că nu știam cum să o fac. Lucrul amuzant este că cea mai proastă experiență a fost cea mai bună lecție, pentru că atunci când am primit acea notificare și m-am simțit atât de distrus, m-a schimbat.

Iron Maiden la acea vreme nu era nimic, sincer… Ceea ce făcea Steve era să facă trupa mare. Știa ce voia. A obținut una dintre cele mai mari trupe de pe planetă. Oricât de mult m-a durut, oricât de mult m-a supărat, am învățat o lecție importantă în ziua aceea. Chiar am învățat. Am folosit acea emoție, cred, în cântatul meu”, a povestit Day în 2019 despre momentul plecării sale din Iron Maiden.

În 1980, Day a format grupul heavy metal More, alături de care a cântat timp de doi ani. Ulterior, s-a alăturat trupei Wildfire și apoi a fost liderul trupei glam rock reformate Sweet, potrivit .

„Aveam nevoie de un cântăreț și când a sosit Paul pentru audiție nu am mai căutat”, a spus chitaristul Andy Scott.

După ce s-a mutat în Australia, Day Ultimii ani din viață și i-a petrecut într-un centru de îngrijiri, fiind bolnav de cancer. A fost îngrijit cu iubire de soția sa, Cecily, care îi este și singurul moștenitor.