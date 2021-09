Încă o lovitură dată de Emma Răducanu. Cum îi îmbogățește pe organizatorii de la Wimbledon

Fenomenul Emma Răducanu ia amploare pe zi ce trece. Datorită succesului de la US Open, care a transformat-o în cea mai tânără câștigătoare a unui turneu de Grand Slam, după Maria Sharopova, britanica de origine română generează încasări uriașe pentru organizatorii de la Wimbledon.

Concret, valul de popularitate este atât de mare încât iubitorii tenisului au achiziționat obligațiuni în valoare de peste 57 de milioane de lire sterline pentru a fi siguri că o vor vedea jucând pe iarba londoneză. La precedenta ediție (n.r. prima pe tabloul principal), aceasta , din cauza unor probleme de sănătate.

Emma Răducanu generează încasări uriașe pentru organizatorii de la Wimbledon

Convinși că britanicii înstăriți nu se vor da în lături de la nimic pentru șansa de a urmări pe viu noua senzație a tenisului feminin în cadrul celui mai vechi turneu din lume, All Egland Lawn Tennis and Croquet Club a pus în vânzare un set de 1.250 de obligațiuni valabile pentru următorii cinci ani.

Acestea le asigură posesorilor nu doar locuri într-o zonă selectă, pe a doua arenă din complexul londonez, pentru primele 11 zile ale fiecăreia dintre cele cinci ediții, ci și acces la restaurante și baruri exclusiviste.

Și nu este singura veste bună. Cu ocazia celei de-a patra ediții a galei anuale British Vogue X Tiffany Fashion & Film, la care a participat în calitate de invitat special, am aflat că Emma Răducanu se va număra printre ambasadorii celebrei mărci de bijuterii Tiffany & Co.

„Este un brand iconic, de care m-am simțit legată în ultima perioadă. Am purtat inelul, brățara, cerceii și colierul pe toată durata turneului (n.r. US Open). Vor fi mereu speciale pentru mine”, a declarat sportiva britanică.

Imagini inedite din locuința sa. Acolo va sta și trofeul de la US Open

Recent, Emma Răducanu le-a acordat celor de la BBC un interviu chiar din , unde se află toate trofeele cucerite de-a lungul carierei. Acolo va fi expus și cel de la US Open, de îndată ce va ajunge, cu vaporul, de la New York.

În așteptarea lui, tânăra de 18 ani a retrăit emoțiile finalei câștigate în minimum de seturi, 6-4, 6-3, în fața canadiencei Leylah Fernandez. „Nici acum nu conștientizez pe deplin ce am realizat. E amuzant pentru că urmăream meciul și aveam senzația că nu sunt eu cea care joacă și reușește asemenea lovituri. Parcă era altcineva.

Sunt foarte mândră de felul în care am reușit să trec peste anumite momente dificile. Le mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit și m-au susținut. Înseamnă foarte mult pentru mine să îi am alături, dar cel mai important a fost să rămân relaxată în acele momente, pentru că miza era uriașă.

Jucam o finală și nu aveam voie să mă las dusă de val, trebuia să tratez fiecare punct cu maximă serozitate. Am fost foarte agitată înainte de meci, mi se părea că ceva nu era în regulă, dar de îndată ce am intrat pe teren l-am tratat ca pe oricare altul, punct cu punct.

Când am ajuns acasă, părinții m-au îmbrățișat. Nu s-a întâmplat nimic special, nu a fost o sărbătoare. Încearcă să rămână discreți și asta e foarte bine. Dacă îmi spun că sunt mândri de ce am realizat, pentru mine e de ajuns. Nu am cheltuit niciun ban din premiul de la US Open, nici măcar nu m-am uitat în contul bancar”, a mărturisit Emma Răducanu.