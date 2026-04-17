Încă o lovitură dată de Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei profesioniste

Sportiva de 36 de ani este într-o formă excelentă din punct de vedere sportiv și face pași mari către egalarea unui record personal remarcabil înaintea retragerii din tenis
Catalin Oprea
17.04.2026 | 08:15
Sorana Cîrstea va fi cap de serie la Roland Garros FOTO facebook
Sorana Cîrstea traversează o perioadă excelentă din punct de vedere profesional, deși se îndreaptă cu pași repezi spre retragerea din tenis. Românca a urcat pe locul 26 mondial, la doar cinci poziții de maximumul carierei sale, locul 21 WTA, pe care s-a aflat în 2009.

Sorana Cîrstea va fi cap de serie la Roland Garros

Prezentă la Rouen, ea a avansat în sferturile de finală. Românca a înfruntat-o în optimi pe Wang Xinyu (China, 32 WTA), iar sportiva din Asia a abandonat meciul încă din primul set din cauza unor probleme medicale. Sorana Cîrstea conducea cu 5-3 în momentul în care adversara a decis că nu mai poate continua.

În sferturi, românca o va întâlni pe Anna Bondar (Ungaria, 65 WTA), care a trecut cu 6-0, 4-6, 6-0 în optimi de Oleksandra Oliynykova (Ucraina, 70 WTA). Meciul este programat în această seară, de la ora 20.30. Pentru parcursul de până acum, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 6.109 euro.

Dincolo de asta, Sorana a reușit să mai dea o lovitură, care îi poate aduce avantaje, atât sportiv, cât și financiare. Grației locului ocupat în clasamentul mondial, ea a fost plasată pe lista capilor de serie la turneul de Grand Slam de la Roland Garros.

Francezii pun la bătaie 72,69 milioane de dolari

Prezența între primele 32 de jucătoare ale turneului îi va facilita Soranei un culoar mai bun, cu un adversar mai accesibil în primul tur, posibil și în al doilea. Organizatorii au anunțat deja că premiile de la Roland Garros 2026 vor fi mai mari cu 9,5 % față de anul precedent, ajungând la 72,69 milioane de dolari.

Nu s-a stabilit încă grila după care vor fi împărțită suma, însă anul trecut, prezența în turul I a fost răsplătită cu 78.000 de euro, iar calificarea în turul II cu 117.000 euro. Un parcurs bun la Roland Garros, unde sunt puse la bătaie și puncte generoase, o poate ajuta pe Sorana să urce mai ușor în clasamentul mondial. Ea nu a participat la ediția de anul trecut, drept pentru care nu are de apărat niciun punct.

Și Jaqueline Cristian poate prinde lista favoritelor

Sorana Cîrstea nu este singura româncă pe tabloul principal de la Roland Garros. Jaqueline Cristian a ratat la mustață lista capilor de serie, dar este prima sub listă. Asta înseamnă că în care unei accidentări a uneia dintre primele 32 de jucătoare anunțate de francezi ca fiind capi de serie, ea va urca acolo și va avea aceleași beneficii precum Sorana Cîrstea. Ar fi o premieră în cariera româncei care va împlini 28 de ani în luna iunie.

Pe tabloul principal de la Roland Garros se va afla și Gabriela Ruse, aflată pe poziția 60 în lista anunțată de organizatori. Turneul este programat în perioada 18 mai–7 iunie 2026.

