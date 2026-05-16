Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna

Dan Șucu a primit o veste neplăcută cu puțin timp înainte de finalul sezonului. Vedeta echipei sale nu își va prelungi înțelegerea și va semna cu o altă formație. Despre cine este vorba.
Bogdan Mariș
16.05.2026 | 11:24
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu (63 de ani), îl va pierde gratis pe mijlocașul ucrainean Ruslan Malinovskyi. FOTO: Sport Pictures
Genoa și-a îndeplinit obiectivul și s-a salvat fără mari emoții de la retrogradarea în Serie B după o a doua parte a sezonului foarte bună sub comanda lui Daniele De Rossi. Gruparea patronată de Dan Șucu (63 de ani) trebuie să înceapă astfel pregătirile pentru următorul sezon, iar „grifonii” vor avea nevoie de un înlocuitor pentru mijlocașul ucrainean Ruslan Malinovskyi (33 de ani), care va părăsi echipa din postura de jucător liber.

Dan Șucu își pierde gratis vedeta. Ruslan Malinovskyi pleacă de la Genoa și semnează cu Trabzonspor

Ruslan Malinovskyi se numără printre cei mai importanți jucători de la Genoa, echipă pentru care evoluează din 2023. Experimentatul mijlocaș nu va continua însă la gruparea patronată de Dan Șucu și din următorul sezon. Contractul său se încheie în această vară, iar fotbalistul va părăsi Italia pentru a semna cu gruparea turcă Trabzonspor, anunțul fiind făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano.

„Ruslan Malinovskyi la Trabzonspor, ‘here we go’! Știrea exclusivă anunțată în aprilie va fi confirmată. Malinovskyi pleacă de la Genoa ca jucător liber și va semna un contract pe trei ani în Turcia”, a anunțat acesta pe contul oficial de X. După remiza înregistrată pe terenul celor de la Fiorentina în runda precedentă, Genoa ocupă locul 14 în Serie A, cu 41 de puncte. În următoarea rundă, penultima a sezonului, „grifonii” vor evolua pe teren propriu contra lui AC Milan, duminică, de la ora 13:00. Genovezii s-au salvat matematic de la retrogradare pe 4 mai, după meciul Cremonese – Lazio 1-2.

Ce realizări are Ruslan Malinovskyi la Genoa

Ruslan Malinovskyi a sosit la Genoa în 2023, în primă fază sub formă de împrumut de la Olympique Marseille. După un prim sezon pozitiv în Italia, „grifonii” l-au achiziționat definitiv, cu 7.7 milioane de euro. În cele 3 sezoane petrecute la Genoa, internaționalul ucrainean a reușit să marcheze 10 goluri și să ofere 8 pase decisive în cele 74 de partide jucate în toate competițiile.

Lansat în fotbalul mare de Șahtior Donețk, formație pentru care nu a evoluat însă la prima echipă, ci doar la formația a treia, Ruslan Malinovskyi s-a remarcat cu adevărat în perioada petrecută în Belgia, la Genk, fiind achiziționat de Atalanta cu 13.6 milioane de euro în 2019. Începând din 2015, Malinovskyi evoluează pentru prima reprezentativă a Ucrainei, alături de care a fost prezent la două ediții ale EURO.

