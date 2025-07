Încă o lovitură incredibilă pentru producătorii de la Mireasa, înainte de noul sezon! Un cuplu recunoaște marea răzbunare: „Un gest de protest”

Un cuplu care a participat la Mireasa, în sezonul 11, vine cu un drept la replică față de toate evenimentele care au avut loc în emisiune, cu o lună înainte de debutul ediției cu numărul 12.

Un cuplu de la Mireasa recunoaște că s-a răzbunat pe producători

Producătorii de la Mireasa sunt, efectiv, puși la zid, de doi dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului care s-a încheiat pe 11 iulie. Este vorba despre o pereche a cărei nuntă nu a avut loc în direct, așa cum voiau șefii de la Antenă.

Inițial, s-a crezut că Liliana și Teo, căci despre ei doi este vorba, au vrut să se răzbune pe producători pentru toate nedreptățile pe care fanii le-au remarcat în ceea ce-i privește. Era o simplă speculație, una care acum se confirmă chiar din gura lor.

Liliana și Teo au recunoscut că nu s-au căsătorit la televizor în semn de protest față de neregulile pe care le-au semnalat în casă, fiind un cuplu pus la zid pentru orice fleac, în timp ce altor perechi li s-au iertat multe.

Liliana a fost ținta criticilor și a intrat în vizorul producției chiar și pe ultima sută de metri, înainte de marea finală. Concurenții au avut o probă care presupunea accesul la telefonul partenerului din casă, iar bruneta a pierdut acest task pentru că nu își amintea parola de la smartphone-ul ei. i-a transmis atunci Lilianei că publicul îi va decide soarta, dacă urma să plece din casa din Buftea sau să rămână, căci nimeni nu a crezut-o pe fată când a spus că nu își aduce aminte de parola de la telefon.

a lămurit acel episod și mărturisește, într-un video postat pe rețelele de socializare, că nici în ziua de azi nu își amintește parola și că pozele care au apărut cu ea și iubitul ei au fost postate de pe telefonul lui Teo.

Fără nuntă la tv, în semn de protest

„Facem acest videoclip pentru a mulțumi celor care ați fost alături de noi. Vreau să mulțumesc comunității Viperelor Vesele și lui Alexandru Gogan, grupurilor de susținere. Ați fost alături de noi în fiecare moment, ne-ați sprijinit și sprijinul vostru a contat enorm. Fiecare gest de susținere m-au ajutat să merg mai departe. Participarea la Mireasa a fost interesantă și provocatoare. Nu e ușor să trăiești cu atâtea persoane, fără să vorbești cu familia, cu prietenii, însă nu ne plângem, ba din contră. Mă bucur că am putut să trecem prin această experiență. Am învățat să avem mai multă rezistență.

Mulți ne-au întrebat de ce nu ne-am căsătorit. Nu puteam ca părinții mei (n. red.: aici vorbește Liliana) mai ales să nu fie lângă noi. Chiar dacă ar fi însemnat un câștig, oamenii dragi trebuiau să fie alături de noi. Iubirea noastră nu trebuia să aibă validare din partea camerelor de luat vederi. A fost și un gest de protest. Noi am câștigat premiul cel mai mare, ne-am câștigat unul pe celălalt”, au spus Liliana și Teo, finaliștii de la Mireasa 11, dându-le peste bot producătorilor emisiunii.

Liliana a lămurit controversa parolei de la telefonul ei

Apoi, Liliana a continuat cu un mesaj despre controversa parolei sale de la telefon, pe care a uitat-o. Fosta concurentă de la Mireasa a avut, cu această ocazie, să le transmită câteva lucruri în special haterilor.

„Aș vrea să închei, așa, puțin… Să vă spun un gând. Pentru toți haterii mei: am văzut multe speculații, că am aflat parola, că am mințit. Da, ce să vedeți? Cum am ieșit din emisiune cum mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și mi-a zis: ia parola! Normal că n-a fost așa. Parola nici până în ziua de azi nu o am. Folosesc telefonul lui Teo”, a precizat Liliana.

Mireasa 12 va începe în curând pe Antena 1 și . Noul sezon al reality-show-ului matrimonial va debuta luni, 4 august 2025, de la ora 14.