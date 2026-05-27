Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce datorie e vorba. Exclusiv

Probleme mari la CFR Cluj! După plecarea lui Daniel Pancu, clubul din Gruia a aflat că a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru restanțe financiare către jucători: despre ce sumă este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.05.2026 | 22:10
La scurt timp după ce Daniel Pancu (48 de ani) a plecat, cu scandal, de la echipă și a semnat cu Rapid, cei de la CFR Cluj mai au parte de o problemă. Clubul din Gruia a aflat că a primit de la FIFA interdicție la transferuri din cauza unor datorii către diferiți jucători. Mai exact, este vorba despre nu mai puțin de 13 plăți restante în acest moment.

Această situație a apărut deja pe site-ul oficial al FIFA. Din informațiile obținute de FANATIK, suma totală nu este una foarte mare, ba chiar din contră, ea se situează în jurul valorii de 90.000 de euro. De asemenea, în această speță nu există un termen limită fixat pentru achitarea acestei sume. Astfel, în momentul în care cei de la CFR Cluj vor achita datoriile respective, iar plățile vor fi înregistrate, atunci interdicția la transferuri va fi ridicată practic cu efect imediat.

Iar această chestiune se pare că ar urma să se rezolve în destul de scurt timp. Asta pentru că recent Neluțu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, în exclusivitate pentru FANATIK, a oferit asigurări că jucătorii nu vor pleca în vacanță fără să își primească sumele restante, iar acest momene bineînțeles că se apropie întrucât sezonul s-a încheiat deja pentru echipa din Gruia.

„Am vorbit cu Iuliu Mureșan și totul este în regulă. Se vor achita și restanțele, iar jucătorii vor pleca în vacanță ok din punct de vedere financiar”, a spus Neluțu Varga la momentul respectiv. De notat în acest context este și că tocmai instabilitatea financiară de la club a reprezentat unul dintre motivele pentru care Daniel Pancu a decis să plece de la CFR Cluj și să semneze ulterior cu Rapid.

„Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca. Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el”, spunea Varga la acea vreme și despre acest subiect, de asemenea în exclusivitate pentru FANATIK, bineînțeles înainte ca acel conflict aprins dintre el și Pancu să izbucnească în spațiul public.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
