Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce datorie e vorba. Exclusiv

La scurt timp după ce Daniel Pancu (48 de ani) a plecat, cu scandal, de la echipă și a semnat cu Rapid, cei de la CFR Cluj mai au parte de o problemă. Clubul din Gruia a aflat că a primit de la FIFA interdicție la transferuri din cauza unor datorii către diferiți jucători. Mai exact, este vorba despre nu mai puțin de 13 plăți restante în acest moment.

Această situație a apărut deja pe Din informațiile obținute de FANATIK, suma totală nu este una foarte mare, ba chiar din contră, ea se situează în jurul valorii de 90.000 de euro. De asemenea, în această speță nu există un termen limită fixat pentru achitarea acestei sume. Astfel, în momentul în care cei de la CFR Cluj vor achita datoriile respective, iar plățile vor fi înregistrate, atunci interdicția la transferuri va fi ridicată practic cu efect imediat.

Situația nu este însă chiar dramatică în prezent din acest punct de vedere

Iar această chestiune se pare că ar urma să se rezolve în destul de scurt timp. Asta pentru că recent , iar acest momene bineînțeles că se apropie întrucât sezonul s-a încheiat deja pentru echipa din Gruia.

„Am vorbit cu Iuliu Mureșan și totul este în regulă. Se vor achita și restanțele, iar jucătorii vor pleca în vacanță ok din punct de vedere financiar”, la momentul respectiv. De notat în acest context este și că tocmai instabilitatea financiară de la club a reprezentat unul dintre motivele pentru care Daniel Pancu a decis să plece de la CFR Cluj și să semneze ulterior cu Rapid.

„Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca. Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el”, spunea Varga la acea vreme și despre acest subiect, de asemenea în exclusivitate pentru FANATIK, bineînțeles înainte ca acel conflict aprins dintre el și Pancu să izbucnească în spațiul public.