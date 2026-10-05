Încă o lovitură pentru Cristiano Ronaldo! Goncalo Ramos, noul talisman al naționalei Portugaliei: statistică incredibilă

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Goncalo Ramos (25 ani) l-a suplinit excelent pe Cristiano Ronaldo (41 ani) în meciurile cu Țara Galilor, 1-0, Norvegia, 2-1, Danemarca, 4-2, și încă o dată Norvegia, 2-1. Atacantul este autorul unei statistici incredibile în tricoul Portugaliei.

Portugalia câștigă de fiecare dată cu Goncalo Ramos titular

Campania Portugaliei din Liga Națiunilor cu meciurile de la final de septembrie – început de octombrie, au fost un adevărat fiasco pentru lusitani. Nu din cauza adversarilor, ci din cauza situației create după . CR7 a fost nemulțumit că Jorge Jesus (72 ani) nu l-a introdus în primul meci cu Norvegia, cu toate că i-a promis acest lucru, iar ulterior la conferința de presă a precizat că nu va juca nici cu Danemarca și că superstarul nu beneficiază de tratament preferențial la națională.

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Din dezvăluirile bunului prieten al lui Ronaldo, jurnalistul spaniol Edu Aguirre, înainte de întâlnirea cu jurnaliștii, selecționerul l-ar fi asigurat pe deținătorului a 5 Baloane de Aur că se bazează pe serviciile sale și că va reita acest lucru la conferința de presă. Rezultatul a fost chiar opusul. Drept urmare, căpitanul lusitanilor și-a chemat avionul privat și a zburat către Madrid, următoarea destinație fiind Riad.

Jorge Jesus a fost tamponul perfect pentru Portugalia în această perioadă. Nu a lăsat scandalul să afecteze atmosfera din cadrul lotului, iar echipa sa a câștigat toate cele patru meciuri: 1-0 cu Țara Galilor, 2-1 cu Norvegia, de două ori cu același scor, și 4-2 cu Danemarca. În afară de jocul cu Țara Galilor, când a intrat în minutul 67 în locul lui Cristiano Ronaldo . Mai mult, a mai oferit și o pasă de gol.

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Goncalo Ramos este autorul unei statistici incredibile în tricoul Portugaliei. Până în prezent a adunat 31 de selecții, în care a marcat 14 goluri. 11 dintre aceste selecții au fost din postura de titular, iar meciurile acelea au fost câștigate. De fiecare dată când Ramos a fost inclus în echipa de start, lusitanii au obținut victoria.

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Momentul crucial cu Cristiano Ronaldo și Goncalo Ramos la Campionatul Mondial 2022

Cei doi atacanți au fost protagoniștii unui moment șocant la Campionatul Mondial din Qatar, generat de Fernando Santos (71 ani), fostul selecționer. În optimile competiției, împotriva Elveției, antrenorul a decis să-l titularizeze pe Goncalo Ramos în detrimentul lui Cristiano Ronaldo. Atacantul, pe atunci la Benfica, i-a răsplătit încrederea și a marcat trei goluri excepționale la victoria răsunătoare cu 6-1.

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Jocul următorul, în sferturi, cu Maroc, Santos a apelat la aceeași formulă. Numai că, de data aceasta, nu a mai fost la fel de inspirat. Goncalo Ramos nu a mai izbutit să înscrie, Portugalia era condusă, așa că l-a aruncat în luptă pe Ronaldo în startul reprizei secunde. Doar că, CR7 nu a putut schimba soarta jocului, iar lusitanii au fost eliminați de la Campionatul Mondial. A fost ultimul meci al lui Fernando Santos la cârma naționalei, fiind înlocuit cu Roberto Martinez (53 ani), care i-a adus Portugaliei Liga Națiunilor în 2025, cu Cristiano golgheterul competiției (8 goluri).