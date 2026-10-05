Sport

Încă o lovitură pentru Cristiano Ronaldo! Goncalo Ramos, noul talisman al naționalei Portugaliei: statistică incredibilă

Goncalo Ramos este omul momentului la naționala Portugaliei. Atacantul legitimat la AC Milan a ieșit la rampă după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus
Mihnea Ștefan
05.10.2026 | 18:59
Inca o lovitura pentru Cristiano Ronaldo Goncalo Ramos noul talisman al nationalei Portugaliei statistica incredibila
SPECIAL FANATIK
Goncalo Ramos, noul talisman al Portugaliei în lipsa lui Cristiano Ronaldo Foto: colaj Fanatik
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Goncalo Ramos (25 ani) l-a suplinit excelent pe Cristiano Ronaldo (41 ani) în meciurile cu Țara Galilor, 1-0, Norvegia, 2-1, Danemarca, 4-2, și încă o dată Norvegia, 2-1. Atacantul este autorul unei statistici incredibile în tricoul Portugaliei.

Portugalia câștigă de fiecare dată cu Goncalo Ramos titular

Campania Portugaliei din Liga Națiunilor cu meciurile de la final de septembrie – început de octombrie, au fost un adevărat fiasco pentru lusitani. Nu din cauza adversarilor, ci din cauza situației create după plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonament. CR7 a fost nemulțumit că Jorge Jesus (72 ani) nu l-a introdus în primul meci cu Norvegia, cu toate că i-a promis acest lucru, iar ulterior la conferința de presă a precizat că nu va juca nici cu Danemarca și că superstarul nu beneficiază de tratament preferențial la națională.

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Din dezvăluirile bunului prieten al lui Ronaldo, jurnalistul spaniol Edu Aguirre, înainte de întâlnirea cu jurnaliștii, selecționerul l-ar fi asigurat pe deținătorului a 5 Baloane de Aur că se bazează pe serviciile sale și că va reita acest lucru la conferința de presă. Rezultatul a fost chiar opusul. Drept urmare, căpitanul lusitanilor și-a chemat avionul privat și a zburat către Madrid, următoarea destinație fiind Riad.

Jorge Jesus a fost tamponul perfect pentru Portugalia în această perioadă. Nu a lăsat scandalul să afecteze atmosfera din cadrul lotului, iar echipa sa a câștigat toate cele patru meciuri: 1-0 cu Țara Galilor, 2-1 cu Norvegia, de două ori cu același scor, și 4-2 cu Danemarca. În afară de jocul cu Țara Galilor, când a intrat în minutul 67 în locul lui Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos a marcat în toate cele trei meciuri. Mai mult, a mai oferit și o pasă de gol.

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O postare distribuită de UEFA EURO (@uefaeuro)

Goncalo Ramos este autorul unei statistici incredibile în tricoul Portugaliei. Până în prezent a adunat 31 de selecții, în care a marcat 14 goluri. 11 dintre aceste selecții au fost din postura de titular, iar meciurile acelea au fost câștigate. De fiecare dată când Ramos a fost inclus în echipa de start, lusitanii au obținut victoria.

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O postare distribuită de Portugal (@portugal)

Momentul crucial cu Cristiano Ronaldo și Goncalo Ramos la Campionatul Mondial 2022

Cei doi atacanți au fost protagoniștii unui moment șocant la Campionatul Mondial din Qatar, generat de Fernando Santos (71 ani), fostul selecționer. În optimile competiției, împotriva Elveției, antrenorul a decis să-l titularizeze pe Goncalo Ramos în detrimentul lui Cristiano Ronaldo. Atacantul, pe atunci la Benfica, i-a răsplătit încrederea și a marcat trei goluri excepționale la victoria răsunătoare cu 6-1.

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Jocul următorul, în sferturi, cu Maroc, Santos a apelat la aceeași formulă. Numai că, de data aceasta, nu a mai fost la fel de inspirat. Goncalo Ramos nu a mai izbutit să înscrie, Portugalia era condusă, așa că l-a aruncat în luptă pe Ronaldo în startul reprizei secunde. Doar că, CR7 nu a putut schimba soarta jocului, iar lusitanii au fost eliminați de la Campionatul Mondial. A fost ultimul meci al lui Fernando Santos la cârma naționalei, fiind înlocuit cu Roberto Martinez (53 ani), care i-a adus Portugaliei Liga Națiunilor în 2025, cu Cristiano golgheterul competiției (8 goluri).

  • 74 de milioane de euro a plătit AC Milan în această vară pentru Goncalo Ramos, care în prezent are o cotă de piață de 50 de milioane, potrivit Transfermarkt
  • 45 de goluri și 10 pase decisive are Goncalo Ramos în 131 de meciuri la PSG în toate competițiile
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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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