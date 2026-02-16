Încă o lovitură pentru FCSB în lupta la play-off! Ce se întâmplă cu unul dintre titulari, după meciul de la Craiova

ADVERTISEMENT

FCSB este în încurcătură înaintea finalului de sezon regulat. Campioana a pierdut foarte multe puncte în această stagiune, iar acum are emoții uriașe la calificarea în play-off. După ce Tănase și Thiam au fost absenți în derby-ul cu Craiova, roș-albaștrii nu se vor putea folosi de Vali Crețu cu Metaloglobus, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Vali Crețu, out pentru meciul cu Metaloglobus! Ce soluții are FCSB

Se îngroașă gluma în campionat pentru FCSB. Campioana ultimelor două sezoane riscă ca în acest an să rămână în afara locurilor de play-off, după ce a fost învinsă de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”. Roș-albaștrii mai au de jucat 3 partide și se văd obligați să obțină maximum de puncte pentru a putea spera să ajungă în lupta pentru titlu și cupele europene.

Eliminată și din Cupa României, singura șansă a lui FCSB la un loc pentru competițiile europene rămâne campionatul. Echipa patronată de Gigi Becali mai are trei meciuri de jucat, care trebuie tratate ca trei finale, deoarece orice înfrângere sau egal o poate scoate din luptă definitiv.

Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj sunt cele trei formații pe care FCSB le va mai întâlni în acest final de sezon regulat, iar Vali Crețu nu va putea evolua contra primei dintre ele. El are de ispășit o suspendare de o etapă în urma cumulului de cartonașe galbene, ultimul fiind primit în meciul cu Craiova. În locul său, FCSB îl poate folosi pe Alexandru Pantea, care este de meserie fundaș dreapta, însă a mai fost folosit și ca soluție în stânga, în locul lui Radunovic.

Fundașul lui FCSB, nemulțumit de cartonașul galben primit în Craiova – FCSB

La finalul partidei, de a-i arăta un avertisment, după părerea lui, mult prea ușor. „Gladiatorul” lui FCSB a făcut comparație cu Adrian Rus, care a făcut mult mai multe faulturi și nu a fost avertizat. În schimb, Crețu a primit cartonașul galben la primul contact neregulamentar.

„Așa a văzut arbitrul, Rus a făcut 7 faulturi și nu i-a dat niciun galben, mie la primul mi-a dat galben, la 70 de metri de poartă. I-am și spus frumos că e primul fault. Nu mi-a zis nimic, a plecat. Ne concentrăm pe jocul nostru. Avem mult de tras pentru a ajunge în play-off.

Te ciupesc și arbitrii. Cum vedeți asta? Au stat 5 minute la VAR și au dat 7 de prelungire. Atâta timp cât avem șanse, nu ne depărtăm. Avem 3 finale și trebuie să le câștigăm, poate ne ajută și celelalte rezultate”, a spus fundașul lui FCSB la finalul partidei.

Lui FCSB i-au lipsit Florin Tănase și Thiam. Când ar putea să revină cei doi

Florin Tănase și Mamadou Thiam nu au putut evolua în partida cu Craiova din cauza unor accidentări, însă, Antrenorul bucureștenilor speră ca cei doi să fie apți până la meciul de săptămâna viitoare, altfel FCSB va fi în mare dificultate. Jucătorii care au intrat de pe bancă în meciul cu Craiova au fost Baba Alhassan, Octavian Popescu și Mihai Toma, însă cei trei nu au adus niciun plus în jocul lui FCSB.

„Tănase și Thiam sper să fie cu noi săptămâna viitoare. E normal să fie afectat Bîrligea. A fost acolo, a creat ocazii. În prima repriză am stat departe de ei, au controlat mai bine jocul. În a doua am fost mai agresivi, am controlat mai bine, ne mișcăm mai mult și mai bine. Așa au venit și ocaziile. Păcat că nu a marcat Bîrligea. Era bun și un egal. Îmi pare rău de prima repriză. Au marcat la prima ocazie și ne-a fost mai greu. Sunt o echipă bună”, spunea antrenorul lui FCSB după meciul cu Craiova, conform