Încă o lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! O altă echipă îl vrea pe Jovo Lukic de la U Cluj

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Gigi Becali (68 de ani) are parte de concurență mai mult decât serioasă pentru aducerea lui Jovo Lukic (27 de ani) de la U Cluj la FCSB. Recent, La scurt timp, FANATIK a informat în exclusivitate că există interes pentru atacantul bosniac și din partea unui club din Arabia Saudită.

Gigi Becali și FCSB, concurență serioasă pentru transferul lui Jovo Lukic de la U Cluj

„Șepcile roșii” ar solicita suma de trei milioane de euro pentru a-l lăsa pe fotbalist să plece, În plus, acum s-a aflat despre o altă formație interesată de aducerea lui Lukic în această vară. Potrivit , ar fi vorba despre egiptenii de la FC Pyramids.

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În ultima perioadă, oficialii acestui club au tatonat pista reprezentată de Assad Al Hamlawi (25 de ani) de la Universitatea Craiova, iar în spațiul public s-a vorbit despre faptul că , plus un salariu mai mult decât consistent pentru atacantul cu origini palestiniene.

Egiptenii de la FC Pyramids ar fi renunțat la Assad Al Hamlawi și l-ar vrea acum pe Jovo Lukic

Doar că se pare că tratativele dintre cele două cluburi au intrat într-un impas. Astfel, conform sursei citate anterior, cei de la FC Pyramids au decis în cele din urmă să nu mai aștepte pentru deblocarea situației, iar în schimb s-au reorientat către Jovo Lukic. Așadar, în contextul în care egiptenii erau pregătiți să plătească cinci milioane de euro pentru Assad, ne putem gândi că ei ar putea chiar să achite o sumă apropiată și pentru aducerea atacantului bosniac, în condițiile în care pretențiile ardelenilor sunt mai mici de atât, după cum s-a notat anterior.

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Plus un salariu mult peste nivelul SuperLigii pentru fotbalist. Ceea ce, în mod evident, ar reprezenta o mare problemă pentru Gigi Becali și FCSB în încercarea lor de a-l aduce în această fereastră de mercato pe jucătorul de la U Cluj. De altfel, , chiar a transmis că din punctul său de vedere și suma de trei milioane de euro ar fi una foarte mare pentru Jovo Lukic.