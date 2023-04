Acuze incredibile împotriva lui Florin Talpan: „Mi-a dat țeapă! Mi-e frică să nu pună vreun ucrainean să mă omoare!” Reacția nervoasă a juristului CSA Steaua. Video exclusiv

Nu sunt zile deloc liniștite pentru Florin Talpan. După lovitura primită în ceea ce privește , juristul celor de la CSA Steaua are de rezolvat și probleme personale. Acuze incredibile la adresa sa din partea celui care tocmai i-a făcut lucrări de reparații la casa părinților din județul Botoșani!

Acuze incredibile la adresa lui Florin Talpan: „Lucrarea era de 10.000 de euro. Mi-a dat 1.000 și a chemat o vecină martor”

Omul care dă de pământ cu celebrul avocat se numește Costel Iacob. Acesta efectuează lucrări de ani de zile în nordul țării, are și firmă care cu asta se ocupă, dar s-a văzut nevoit să-și spună oful, considerând că a fost țepuit de cu minim 6.000 de euro. Să-l lăsăm să-și depene povestea și năduful pentru FANATIK.

„Lucrarea a fost la casa părinților săi, în localitatea Vârful Câmpului, din județul Botoșani. Domnul Talpan a venit acolo și a întrebat lumea dacă știe pe cineva care face garduri. Un paznic i-a dat numărul meu. M-a sunat, m-am dus, i-am făcut prețul și am început lucrarea pe la sfârșitul lui septembrie sau început de octombrie 2022. I-am spus prețul la lucrare, 10.000 de euro. I-am arătat câteva lucrări și i-au plăcut. Eu fac lucrări, dar n-am luat în viața mea țeapă! Ne-a vorbit foarte frumos, a scos un rachiu la oameni…

Am închiriat un excavator, am închiriat panouri. M-a rugat să mai aduc niște oameni și am luat niște nepoți de-ai mei. Mi-a dat 1.000 de euro și a chemat o vecină, a pus-o martor. Am zis că mă duc și fără contract la el, pentru că pe aici, pe la țară, așa se lucrează”, spune muncitorul.

„Am și firmă. L-am întrebat pe domnul Talpan: ‘Doriți să facem contract?’. ‘Nuuuu, că sunt sătul de hârtie!’. Apoi m-a amenințat că am venit cu oameni la negru!”

Costel Iacob continuă, oferind detalii surprinzătoare: „Eu am și firmă. L-am întrebat: ‘Doriți să facem contract?’. ‘Nuuuu, că sunt sătul de hârtie!’. I-am zis să ne dea niște bani să ne ajungă de materiale: ‘Cum ajung la București, cum îți dau!’. Am lucrat o lună și un pic, am luat niște băieți să mă ajute. Apoi m-a amenințat că am fost cu șase oameni la ‘negru’ și e 200 de milioane amenda și să-mi văd de treaba mea!

M-am milogit: ‘Dați-mi măcar jumătate din lucrare. În total erau 10.000 de euro, am bătut palma cu el și mi-a dat 1.000 de euro. Mi-a mai dat câte 10, 20 de milioane, am scris pe foaie data așa, echivalentul la 200 de milioane, deci 4.000 de euro mi-a dat în total!

Toate au fost bune și frumoase până când s-au terminat bănuții. Am făcut și-un beci, muncă multă până în decembrie… Mi-a promis că îmi dă banii pe 12-13 decembrie și l-am sunat. I-am spus că nu am bani nici de brăduț la copii: ‘Ce bani?! Nu ți-am dat 200 de milioane?! Băi, fii cuminte că ai venit cu oameni la negru!’. ‘Mi-ați dat 200 de milioane, recunosc, dar prețul a fost de 10.000 de euro și au mai rămas câteva zile doar de pus tabla pe un gard! E la mintea prostului, te duci și prinzi tabla cu șurubele’.

El mi-a scris și i-am dat vocal înapoi, pot să copiez vocalul, dar am stat un pic cu frică… Poate are putere mare. Să nu pună vreun ucrainean să mă omoare! Am familie, am trei copii, eu aș abandona… Dar când l-am văzut pe la televizor cât e de credincios și cât e de sfânt… Și eu sunt creștin ortodox și merg la biserică.

I-am pus țevile, am turnat, am decofrat, a ieșit foarte bine și a fost super-mulțumit. Apoi m-am pierdut când mi-a spus cineva: ‘Ăsta-i periculos tare și te omoară în casă!’. Tata de 80 de ani care m-a ajutat la lucrări, soția, copiii au plâns de Sărbători! N-am avut bani nici de brad!”.

„O mizerie de om ca să mă descarc așa, nu mai suport nici să-i aud vocea! Toată iarna am stat fără bani, credeți-mă! Tare vreau să ajung la domnul Gigi Becali”

„Credeți-mă că am împrumutat bani și am plătit toți oamenii… Tot ce-am luat de la am plătit materialele, tata săracul n-a văzut niciun leu. Am o camionetă Ford și am pus minim 100 de lei pe zi motorină, mâncarea la oameni 200 de lei, cât am mai dat la muncitori, cred că am mai pus de la mine bani. Dar, el… ‘Domne, vezi că-ți trimit controale!’. Am frică, dar vă spun sincer, am fost la el… M-a amenințat și mi-a zis să-mi văd de treaba mea, că n-am făcut lucruri de calitate. I-am zis: ‘Arătați-mi unde nu-i calitatea și remediez!’. A vorbit foarte urât. Nu înjura, dar spunea că nu i-am făcut lucru de calitate.

Am muncit ca în lagăr, domnule! Am avut un beci, am scos de acolo tot, bucățică cu bucățică… Au muncit săracii oameni… Lua apă din butoiul care curgea de pe casă și ne făcea cafea! Eu n-am mai băut când am văzut” – Costel Iacob

„Când l-am sunat ultima oară, mi-a blocat numărul! M-a sunat o doamnă, o fi avocată, nu și-a spus numele. M-a luat tare, tare, că să-mi văd de treaba mea. O mizerie de om ca să mă descarc așa, nu mai suport nici să-i aud vocea! Toată iarna am stat fără bani, credeți-mă! Am lucrat la negru și i-am făcut acte, pentru că domnul nu a acceptat.

Până la urmă doar n-am omorât pe nimeni! Am muncit cu sudoare. A fost foarte greu! Am lăsat numărul meu la vecini pe acolo: ‘Când îl vedeți pe acasă, sunați-mă!’. Vreau să știe lumea cine e Florin Talpan! V-am spus, jur cu mâna pe Biblie: tot ceea ce spun e adevărat! N-am de ce să spun minciuni. Eu tare vreau să ajung la domnul Gigi Becali…”, e dorința lui Iacob, care e la curent cu

Cum i-a câștigat Florin Talpan încrederea omului cu care a bătut palma pentru lucrări

„Pot să spun că e un torționar de-ăsta… A promis că mă angajează în Armată! A tușit taică-miu pe acolo un pic, mi-a zis: ‘Costele, îl duc la București la doctor! Am relații pe oriunde!’. Eu am probleme cu dantura: ‘Costele, implanturi la București! Scurt!’. Așa am prins încredere în el.

Și să vă spun de ce am frică de el: a oprit o mașină de poliție acolo pe drum și i-a certat că au trecut cu viteză. Mă gândeam așa că poate pune pe cineva, un ucrainian cum ziceam și m-o omorî pentru 2.000 de euro! I-a amenințat și pe băieți: ‘Voi știți cât e amenda de om?!’ Am muncit ca în lagăăărrr! Până și cafeaua ne-a dat-o cu apă de ploaie. Încă ceva: nu a avut autorizație de construcție! El poate și-a scos pe urmă, dar la acea dată, când noi am făcut lucrări, nu avea!”, a încheiat Costel Iacob dezvăluirile despre juristul CSA Steaua, în direct la una dintre cele mai recente emisiuni FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacționat Florin Talpan la acuzele ce i se aduc: „Ați început o propagandă de discreditare la adresa mea?”

„Spuneți-mi și mie, ați început o propagandă de discreditare a mea? M-am luat de Becali, ce să povestesc… Știți care e adevărul în acea problemă? Acel personaj nu mi-a făcut lucruri de bună calitate, nu mi-a făcut… Eu i-am plătit mult mai mult decât mi-a făcut lucrarea!

Dar tot văd că presa cade în această campanie de denigrare a mea. V-am răspuns, mergeți la fața locului și o să vedeți. Nu mă poate obliga să lucrez în continuare să-mi facă lucrarea, nu mai vreau eu să lucrez cu el, pentru că nu lucrează de calitate. Asta e problema. Dar lucrurile nu vor rămâne așa. Eu nu sunt de acord să mă denigreze toată lumea și eu să fac cum zice toată lumea”, a fost prima reacție a lui chestionat de FANATIK.

Florin Talpan povestește cum l-a angajat și câți bani i-a plătit: „21.000 de lei, dar nu mi-a dat nicio chitanță”

Apoi juristul CSA Steaua a continuat. „El a venit la mine că ’Hai, că vin, nu știu ce’. Eu i-am spus să vină și până data viitoare să pregătesc contract, ca să facem acest lucru. El nu, că vine a doua zi. L-am lăsat pe el. Știți cât a lucrat? Nici 2 săptămâni nu a lucrat cu doi oameni acolo, numai în momentul în care a turnat cimentul, a venit cu 4 oameni și atât.

Când am venit de la București tot îmi spunea să-i mai trimit niște bani. I-am trimis prin ordin de plată, păi ce asta? I-am cerut să-mi aducă chitanțe și contract și tot. Nu mi-a adus nimic. Îmi era și mie frică atunci când l-am plătit așa, mi-a spus că îmi aduce, că vine a doua zi. Nu mi-a făcut un lucru de calitate. Asta e toată problema.

Acest domn a fost recomandat că lucrează bine și că are o societate de construcții. L-am invitat la fața locului și i-am spus cum vreau să arate temelia, în acest sens arătându-i o lucrare la un vecin. I-am cumpărat tot ce a solicitat, toate materialele de construcții scumpe de cea mai bună calitate. Iacob Costel a spus că face o lucrare de calitate, dar mi-a stricat materialele scumpe, mi-a pus stâlpii strâmbi, iar acum trebuie să refac cu altă firmă. Deși i-am dat banii pentru tot ce mi-a lucrat – 21.000 lei – acesta nu mi-a dat nicio chitanță și nu a vrut să semneze contractul. Acest individ cred că este pus să mă discrediteze. Am martori că l-am plătit și martori care au văzut cum a lucrat”.

„Eu nu lucrez cu oameni la negru. El lucrează la negru și lucrează prost! Cum să-i dau 10.000 de euro? Pe ce să-i dau banii ăștia?”

a vorbit și despre temerile lui Costel Iacob că ar pune un ucrainean pe urmele sale. „Doamne… niciodată nu m-am gândit la asta… Doamne, frate! Ce ordine să dau eu? Dacă dumneavoastră ascultați toate lucrurile astea murdare… el e pus să mă denigreze, nicio problemă. Mai există și alte organe în țara asta, care trebuie să ia măsuri, că nu se poate să spună așa ceva.

Fiți convins că i-am dat toți banii, chiar mai mult decât trebuia, credeți-mă. În două săptămâni cât mi-a lucrat el, fără zile de sărbătoare, că sâmbăta se simte el nu știu cum, că nu știu ce se mai întâmplă…

Cum să-i dau 10.000 de euro? Dumneavoastră vă gândiți ce înseamnă 10.000 de euro? Haideți să nu facem din chestia asta… 10.000 de euro? Doamne! De ce n-a venit cu contractul? În momentul în care faci un contract, el era ok, n-a vrut să vină să semneze contractul, știa că lucrează de proastă calitate” – Florin Talpan

Credeți-mă… el a venit a doua zi și îmi promitea că atunci când vin de la București am și contractul, am totul. Deci el a fost foarte grăbit, pe repede înainte. Era oricum cineva din familie, nici nu știu ce firmă are. Ce pot să spun acum este că lucrează la negru și lucrează prost. Eu nu lucrez cu oameni care lucrează la negru! Să probeze lucrul ăsta că nu am vrut eu să-i fac contract și toate lucrurile astea.

Vă spun că nu e ok. Cum să-i dau 10.000 de euro? Pe ce să-i dau banii ăștia? Tot ce a vrut el i-am cumpărat, de la firmele pe care le-a vrut el. Nu a ieșit de calitate. Nu-l mai primesc eu acum, poate să vină să facă ce vrea. M-a denigrat, trebuie să răspundă!”.

Concluzia dură a lui Florin Talpan: „Îl voi da în judecată pentru defăimare! Am toate probele!”

„Pe mine mă costă peste 15.000 lei să remediez stâlpii și bările care au fost puse strâmb. Temelia a ieșit spălăcită, mi-a astupat șanțul, nu a săpat drept, așa că am fost nevoit să achit peste o cifă și jumătate de ciment în plus. El ar trebui să mă despăgubească! Nu am de ce să mă justific în presă și în public.

Consider că s-a ajuns prea departe și pe acest individ îl voi da în judecată pentru defăimare. Am toate probele de care am nevoie. Este inadmisibil! Nu mă poate obliga nimeni să îmi bat joc de banii mei munciți cu atât mai mult cu cât nu mă poate obliga să lucrez cu cineva care lucrează la negru!”, mai spune pentru FANATIK.