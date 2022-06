Încă o lovitură pentru Laurențiu Reghecampf! Ce pensie alimentară trebuie să plătească pentru copilul pe care îl are cu Anamaria Prodan

că Laurențiu Reghecampf nu va mai continua la Universitatea Craiova, iar antrenorul a primit încă o lovitură din partea Anamariei Prodan.

Câți bani trebuie să plătească Laurențiu Reghecampf pensie alimentară și când poate vedea copilul

anunță că instanța a hotărât ce sumă trebuie să îi plătească Reghe drept pensie alimentară lui Laurențiu Reghecampf Jr.

Deoarece este liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, conform legii, Laurențiu Reghecampf va plăti doar aproximativ 500 de lei, sumă raportată la salariu minim pe economie.

În cazul în care va semna un nou contract, Reghe este obligat să achite lunar către fiul său o treime din salariu, iar banii vor fi virați retroactiv, începând cu februarie 2022.

Laurențiu Reghecampf îl va putea lua pe junior două weekend-uri pe lună, al doilea și al patrulea, iar în luna iulie, Reghecampf Junior va locui cu tatăl său.

Procesul divorțului dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan continuă

Divorțul dintre continuă însă, iar antrenorul în vârstă de 46 de ani nu se poate căsători cu partenera sa, Corina Caciuc.

Corina Caciuc i-a oferit un băiețel (Liam), însă cei doi nu s-au putut căsători înainte de naștere, Reghe fiind din punct de vedere legal în continuare căsătorit cu Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan îi prevede un viitor sumbru după demiterea de la Universitatea Craiova: „Amantele îi vor lua și sufletul din el!”

a explicat că viața personală agitată a fost unul dintre motivele pentru care Mihai Rotaru a decis să îl dea afară pe Laurențiu Reghecampf: „Eu nu am cum să-i fac rău tatălui copiilor mei, oricât de jos ar fi. Mai degrabă să-i întind mâna să-l ajut, pentru că știu cum va ajunge. Suntem pregătiți, noi, familia, să-l ajutăm în secunda în care nimeni nu se va mai uita la el. Nici amantele, nimeni. Amantele îi vor lua și sufletul din el. Așa ajung bărbații care nu sunt puternici, stăpâni pe ei.

Mihai Rotaru i-a dat o șansă lui Laurențiu. Tot repectul pentru asta, Laur nu mai câștigase absolut nimic când Mihai i-a întins mâna. Mihai nu suportă viața destrăbălată, ca asupra echipei lui să planeze tot felul de discuții.

Reghecampf trebuia să știe lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondene, să lase ședințele foto și să se concentreze la fotbal. Nu era momentul, la ce situație avea, pentru golănii de genul ăsta, cu amante și ședințe foto. A făcut greșeli majore.

Îl aduce în cantonament pe Tzancă Uraganu sau vorbește cu el și se pune pe Instagram (n.r. – manelistul l-a sunat și i-a făcut o dedicație live). Face ședințe foto (n.r. – cu iubita sa, Corina), merge la emisiuni mondene. Pe bune? Nu ai voie! Astea sunt chestii la care am lucrat 16 ani de zile. Îl vedeați vreodată pe Instagram, pe Facebook, la emisiuni mondene? Nu are cum să-și piartă timpul cu așa ceva. Dacă are Instagram, i-am făcut eu, cu cupele, medaliile, fotografii de pe teren”, a declarat actuala soție a lui Reghe conform .