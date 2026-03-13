Sport

Încă o lovitură pentru Mircea Lucescu! Are ruptură și va rata barajul cu Turcia

Probleme pentru Mircea Lucescu, înainte de barajul pe care România urmează să-l joace cu Turcia, asta după ce unul dintre jucătorii aflați pe lista preliminară de convocări s-a accidentat.
Mihai Alecu
13.03.2026 | 13:09
Selecționer naționalei României a primit vești proaste în perspectiva barajului de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Louis Munteanu nu va putea să fie prezent și să-și ajute colegii la meciul cu Turcia.

Louis Munteanu, OUT de la echipa națională. Vești proaste pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia

Atacantul transferat în această iarnă la DC United, de la CFR Cluj, de abia a debutat în MLS, însă nu a apucat să evolueze foarte mult. Cu toate acestea, chiar dacă nu a fost mult pe teren, Louis Munteanu s-a accidentat și nu va putea să onoreze convocarea pentru barajul României cu Turcia.

Fotbalistul echipei din Statele Unite s-a lovit la unul dintre antrenamentele din această săptămână și are o leziune musculară gravă ce îl va scoate din circuit pentru o perioadă destul de lungă de timp, conform golazo.ro. Staff-ul echipei naționale a fost deja anunțat. Astfel, pentru selecționerul României mai intervine o problemă, în contextul în care Denis Drăguș este suspendat și nu poate să joace, în timp ce Chipciu este și el accidentat, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Lista stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Ce soluții are România pentru atac

Mircea Lucescu nu are foarte multe variante pentru zona ofensivă, acum după ce Louis Munteanu s-a accidentat. Drăguș nu o să poată nici el să joace, pentru că este suspendat din cauza cartonașului roșu văzut cu Bosnia.

Pentru tricolori rămân două variante: Daniel Bîrligea, de la FCSB, care în acest sezon nu a fost în cea mai bună formă, și Ioan Vermeșan, tânărul de la Hellas Verona a cărui convocare a fost anunțată exclusiv de FANATIK.

