Încă o lovitură pentru Mircea Lucescu! Are ruptură și va rata barajul cu Turcia

Selecționer naționalei României a primit vești proaste în perspectiva barajului de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Louis Munteanu nu va putea să fie prezent și să-și ajute colegii la meciul cu Turcia.
Atacantul transferat în această iarnă la DC United, de la CFR Cluj, de abia a debutat în MLS, însă nu a apucat să evolueze foarte mult. Cu toate acestea, chiar dacă nu a fost mult pe teren, Louis Munteanu s-a accidentat și nu va putea să onoreze convocarea pentru barajul României cu Turcia.
Fotbalistul echipei din Statele Unite s-a lovit la unul dintre antrenamentele din această săptămână și are o leziune musculară gravă ce îl va scoate din circuit pentru o perioadă destul de lungă de timp, conform golazo.ro. Staff-ul echipei naționale a fost deja anunțat. Astfel, pentru selecționerul României mai intervine o problemă, în contextul în care Denis Drăguș este suspendat și nu poate să joace, în timp ce Chipciu este și el accidentat, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.
Mircea Lucescu nu are foarte multe variante pentru zona ofensivă, acum după ce Louis Munteanu s-a accidentat. Drăguș nu o să poată nici el să joace, pentru că este suspendat din cauza cartonașului roșu văzut cu Bosnia.
Pentru tricolori rămân două variante: Daniel Bîrligea, de la FCSB, care în acest sezon nu a fost în cea mai bună formă, și Ioan Vermeșan, tânărul de la Hellas Verona a cărui convocare a fost anunțată exclusiv de FANATIK.