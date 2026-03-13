Încă o lovitură pentru Mircea Lucescu! Are ruptură și va rata barajul cu Turcia

ADVERTISEMENT

Selecționer naționalei României a primit vești proaste în perspectiva barajului de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Louis Munteanu nu va putea să fie prezent și să-și ajute colegii la .

Louis Munteanu, OUT de la echipa națională. Vești proaste pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia

Atacantul transferat în această iarnă la DC United, de la CFR Cluj, de abia a debutat în MLS, însă nu a apucat să evolueze foarte mult. Cu toate acestea, chiar dacă nu a fost mult pe teren, Louis Munteanu s-a accidentat și nu va putea să onoreze convocarea pentru barajul României cu Turcia.

Fotbalistul echipei din Statele Unite s-a lovit la unul dintre antrenamentele din această săptămână și are o leziune musculară gravă ce îl va scoate din circuit pentru o perioadă destul de lungă de timp, conform . Staff-ul echipei naționale a fost deja anunțat. Astfel, pentru mai intervine o problemă, în contextul în care Denis Drăguș este suspendat și nu poate să joace, în timp ce .

Lista stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Ce soluții are România pentru atac

Mircea Lucescu nu are foarte multe variante pentru zona ofensivă, acum după ce Louis Munteanu s-a accidentat. Drăguș nu o să poată nici el să joace, pentru că este suspendat din cauza cartonașului roșu văzut cu Bosnia.

Pentru tricolori rămân două variante: Daniel Bîrligea, de la FCSB, care în acest sezon nu a fost în cea mai bună formă, și Ioan Vermeșan, tânărul de la Hellas Verona .