Lovitură pentru Neluțu Varga și Iuliu Mureșan. Și-a reziliat contractul cu CFR Cluj! Prima reacție. Exclusiv

Răzvan Zamfir, șeful departamentului de scouting de la CFR Cluj, și-a reziliat contractul cu ardelenii, deși Iuliu Mureșan a insistat ca el să rămână în club. Concluzia sa a fost că este cea mai bună decizie pentru el în acest moment.

Așa cum FANATIK a anunțat în urmă cu două săptămâni, Răzvan Zamfir, care este și finul lui Iuliu Mureșan, a decis să se despartă de CFR Cluj, după ce atribuțiile sale din ultima perioadă deveniseră tot mai puține. El s-a ocupat cu transferurile de jucători pentru „feroviari”, însă odată cu colaborarea dintre Neluțu Varga și Mikael Silvestre pe acest palier, Zamfir a considerat că cea mai bună decizie este să părăsească clubul alături de care a lucrat timp de 12 ani

Astfel, în decursul a câtorva săptămâni. Chiar dacă una dintre condițiile pe care Iuliu Mureșan le-a pus înainte să redevină președinte al clubului a fost ca Răzvan Zamfir să nu plece de la echipă, se pare că el nu l-a putut convinge pe finul său să-i rămână alături.

Răzvan Zamfir, prima reacție după despărțirea de CFR Cluj: „Plec cu inima grea”

În exclusivitate pentru FANATIK, Răzvan Zamfir a oferit prima reacție după ce a ales să se despartă de clubul alături de care a fost 12 ani. „Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici cu totul și cu totul speciali. Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect!

Momentan o să mă odihnesc o perioadă și sunt ferm convins că CFR-ul, cu președintele Iuliu Mureșan și cu noul antrenor Daniel Pancu, va avea rezultate din ce în ce mai bune și își va atinge obiectivele. Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza. Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând”, a declarat Răzvan Zamfir pentru FANATIK.

Ce spunea Iuliu Mureșan despre Răzvan Zamfir înainte de a deveni președintele lui CFR Cluj

Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK, imediat după ce s-a aflat că el va fi noul președinte al lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan a vorbit pe larg despre proiect și ce plănuiește să facă la club. La acel moment, :

„Pur și simplu eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim. Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială și care a fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj. A fost aceea ca Răzvan Zamfir să continue alături de noi”, spunea Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Mikael Silvestre, cel care a preluat din atribuțiile lui Răzvan Zamfir

Mikael Silvestre este chiar fostul jucător francez de la Manchester United, ajuns în acest moment la 48 de ani. După retragere, el nu a luat calea antrenoratului, ci a mers spre un post în conducere, mai exact cel de director sportiv, iar de când colaborează cu Neluțu Varga, CFR Cluj a făcut câteva transferuri de-a dreptul spectaculoase.

Unul dintre exemple ar fi Kurt Zouma, care cu doar doi ani în urmă era căpitan la West Ham United în Premier League, iar la 30 de ani, după un sezon ratat în Arabia Saudită, a ales să se alăture proiectului de la CFR Cluj, iar Mikael Silvestre ar fi fost principalul om ce l-a convins pentru această mutare.