Încă o lovitură pentru Rapid! S-a accidentat înaintea derby-ului cu Dinamo și va lipsi o lună

Rapid primește lovitură după lovitură înaintea derby-ului cu Dinamo din SuperLiga. Un fotbalist s-a accidentat la antrenamente și va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon.
Bogdan Mariș
18.02.2026 | 16:44
Inca o lovitura pentru Rapid Sa accidentat inaintea derbyului cu Dinamo si va lipsi o luna
O nouă accidentare la Rapid, chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Foto: sport.pictures.eu.
După Marian Aioani, Rapid a mai suferit o pierdere la nivel de jucători, chiar înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a a SuperLigii, care va avea loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Clubul antrenat de Costel Gâlcă a anunțat oficial că Robert Sălceanu s-a accidentat și va lipsi aproximativ 3-4 săptămâni.

Încă o lovitură pentru Rapid! Robert Sălceanu s-a accidentat

Rapid a anunțat în cursul zilei de miercuri, 18 februarie, că Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și că va lipsi aproximativ 3-4 săptămâni. De altfel, Robert Sălceanu nu a fost în lot la meciul disputat de Rapid contra celor de la Farul, scor 1-3.

Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 săptămâni. Fundașul nostru a intrat deja în procesul de recuperare. Multă sănătate și recuperare rapidă, Robert”, a scris Rapid pe căile oficiale de comunicare.

Astfel, Robert Sălceanu va rata cu siguranță ultimele meciuri ale Rapidului din sezonul regulat al SuperLigii. Giuleștenii dau piept cu Dinamo (acasă), Unirea Slobozia (deplasare) și Universitatea Craiova (acasă). Cel mai probabil, fundașul nu va putea să evolueze nici în prima etapă din play-off.

Câte minute a strâns Robert Sălceanu la Rapid

Robert Sălceanu a semnat cu Rapid în această iarnă, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 15 ianuarie. Fundașul a fost lăsat pe bancă de Costel Gâlcă la primele patru partide din 2026, debutând oficial în tricoul giuleștenilor chiar în duelul cu fosta sa echipă, Petrolul. Atunci, apărătorul a fost titular, însă a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Andrei Borza.

Mai apoi, Sălceanu a rămas pe bancă și la duelul pe care Rapid l-a disputat pe terenul celor de la CFR Cluj în Cupa României Betano, Borza fiind ales din nou de către Costel Gâlcă. În contextul în care Sălceanu va lipsi timp de aproximativ o lună, antrenorul Rapidului nu va avea o variantă de rezervă pentru Andrei Borza, fiind nevoit să improvizeze în cazul în care internaționalul român ar deveni, la rândul său, indisponibil.

  • 300.000 de euro este cota lui Robert Sălceanu, conform transfermarkt
  • 22 de ani are jucătorul Rapidului
