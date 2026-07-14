Încă o lovitură teribilă pentru Cristiano Ronaldo! Probleme financiare la Al-Nassr

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La finalul sezonului trecut, Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reușit în sfârșit să câștige titlul de campion în Arabia Saudită alături de Al-Nassr. Ulterior, a plecat la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic cu speranța că își va adjudeca în cele din urmă singurul trofeu major care îi lipsea din palmares.

Probleme financiare la Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo

Din nefericire pentru el, Aflat la ultima sa participare la Mondial, după cum chiar el a confirmat pe parcursul competiției, CR7 și Portugalia au fost eliminați prematur, în optimile de finală, de la turneul final nord-american de Spania, după un gol marcat pe final de meci de Mikel Merino.

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Imediat după acel meci, selecționerul Roberto Martinez și-a dat demisia. Între timp, se află așadar în prezent în vacanță.

Jucătorii și-ar primi în prezent salariile în rate

După ceva timp însă, el va fi nevoit să treacă peste dezamăgirea din America de Nord și să reia pregătirile alături de Al-Nassr. Doar că acolo urmează să găsească o situație destul de delicată. Asta pentru că jurnaliștii saudiți de la susțin că la clubul din Riyadh există în prezent probleme destul de mari din punct de vedere financiar.

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Astfel, pe lângă faptul că până în acest moment nu a fost făcut vreun nou transfer, se pare că există și întârzieri salariale. Mai exact, fotbaliștii și-ar primi în această perioadă salariile „în rate”. Recent, Al-Nassr l-a numit în funcția de antrenor principal pe Ange Postecoglou, fostul tehnician al lui la Tottenham. El l-a înlocuit deci pe Jorge Jesus, plecat la naționala Portugaliei.