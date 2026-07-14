Sport

Încă o lovitură teribilă pentru Cristiano Ronaldo! Probleme financiare la Al-Nassr

Presa din Arabia Saudită anunță probleme financiare la Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo! Salariile jucătorilor ar fi plătite în prezent în rate!
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.07.2026 | 23:45
Inca o lovitura teribila pentru Cristiano Ronaldo Probleme financiare la AlNassr
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Încă o lovitură teribilă pentru Cristiano Ronaldo. Foto: Hepta
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La finalul sezonului trecut, Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reușit în sfârșit să câștige titlul de campion în Arabia Saudită alături de Al-Nassr. Ulterior, a plecat la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic cu speranța că își va adjudeca în cele din urmă singurul trofeu major care îi lipsea din palmares.

Probleme financiare la Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo

Din nefericire pentru el, nu a reușit să atingă însă acest deziderat. Aflat la ultima sa participare la Mondial, după cum chiar el a confirmat pe parcursul competiției, CR7 și Portugalia au fost eliminați prematur, în optimile de finală, de la turneul final nord-american de Spania, după un gol marcat pe final de meci de Mikel Merino.

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Imediat după acel meci, selecționerul Roberto Martinez și-a dat demisia. Între timp, el a fost deja înlocuit cu Jorge Jesus, antrenor despre care se știe foarte bine că are o relație foarte bună cu Ronaldo. Destul de aspru criticat la nivel internațional pentru prestațiile sale de la Campionatul Mondial, Cristiano se află așadar în prezent în vacanță.

Jucătorii și-ar primi în prezent salariile în rate

După ceva timp însă, el va fi nevoit să treacă peste dezamăgirea din America de Nord și să reia pregătirile alături de Al-Nassr. Doar că acolo urmează să găsească o situație destul de delicată. Asta pentru că jurnaliștii saudiți de la Al-Riyadiyah susțin că la clubul din Riyadh există în prezent probleme destul de mari din punct de vedere financiar.

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Astfel, pe lângă faptul că până în acest moment nu a fost făcut vreun nou transfer, se pare că există și întârzieri salariale. Mai exact, fotbaliștii și-ar primi în această perioadă salariile „în rate”. Recent, Al-Nassr l-a numit în funcția de antrenor principal pe Ange Postecoglou, fostul tehnician al lui Radu Drăgușin la Tottenham. El l-a înlocuit deci pe Jorge Jesus, plecat la naționala Portugaliei.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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