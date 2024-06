Încă o nuntă cu fast în showbiz! Daniel Pavel, prezentatorul Survivor, s-a însurat cu Ana Maria Pop! Imagini și declarații exclusive de la fața locului

O nouă nuntă are loc, cea a lui Daniel Pavel și Ana Maria Pop! Se întâmplă la o zi după mega-petrecerea dată de Pepe și Yasmine Ody, care și-au oficializat relația!

A doua nuntă cu ștaif în acest weekend: Daniel Pavel și Ana Maria Pop își unesc destinele

FANATIK este la Palatul Snagov, de unde oferă cele mai tari informații despre nunta prezentatorului Survivor cu frumoasa blondină, care l-a cucerit definitiv în urmă cu câțiva ani.

Din primele informații obținute de FANATIK, cununia civilă a avut deja loc. Mireasa a fost însoțită, la braț, de tatăl ei. După ce mirii au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă, un curcubeu superb a apărut pe cer în cinstea lor.

La nuntă participă, atenție, 385 de persoane. Noi am aflat și cine se va ocupa de întreținerea atmosferei. Dirty Nano îi va ridica pe meseni de pe scaune și îi va îndemna la dans. Pe scenă, la un moment dat, va cânta și , fost concurent în emisiunea prezentată de Daniel Pavel. De la petrecere nu lipsește nici muzica populară. Aurel Tămaș este un alt artist important care se va ocupa de buna desfășurare a evenimentului.

tuturor cu rochia albă, una din cele trei pe care le va etala pe parcursul întregii seri, continuând cu o noapte în care cuvântul de ordine va fi distracția!

Ceremonia religioasă are loc la biserica din Snagov. Porumbeii au dorit foarte mult să puncteze și sfânta tradiție, dincolo de iscăliturile din certificatul de căsătorie și bairamul de rigoare.

La marea nuntă a lui Daniel Pavel cu Ana Maria Pop participă și foștii concurenți de la Survivor România, printre care se numără și câștigătorul sezonului suprem, Zannidache!

S-au cunoscut la un eveniment monden

„Era și ziua mea. Am primit un nesperat cadou. E vorba de cea mai frumoasă și dulce conversație cu o femeie. Inițial, nu știam în ce limbă să vorbesc. Părea din altă lume.

De la look, vestimentație, privire, până la abordarea dialogului și magia serii evenimentului. Toate coroborate au părut asemeni unei oaze pentru un supraviețuitor însetat de frumos”, a povestit, la un moment dat, Daniel Pavel despre începutul relației cu Ana,

Cei doi s-au cunoscut, așadar, la unul din evenimentele mondene care are loc an de an în București. De o simplă privire în ochi a fost nevoie ca amândoi să știe că vor ajunge în punctul fericit de astăzi.