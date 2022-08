Încă o pedeapsă pentru Darius Olaru după amenda de 5000 de euro primită după FCSB – Viking. Exclusiv

FCSB va disputa joi, de la ora 20:00, returul din play-off-ul Conference League, împotriva lui Viking Stavanger. Roş-albaştrii au pierdut prima manşă cu 1-2, după ce au dominat tot meciul, iar în retur nu se vor putea baza pe Darius Olaru, suspendat.

Încă o pedeapsă pentru Darius Olaru după amenda de 5000 de euro primită după FCSB – Viking! Lăsat acasă pentru retur

Mijlocaşul celor de la FCSB a încasat un cartonaş galben în minutul 90+5 după ce a protestat vehement la adresa arbitrului. Gestul i-a scos din sărite pe oficialii FCSB-ului, care au pierdut unul dintre cei mai importanţi jucători, pentru un meci crucial.

Pe lângă amenda de 5000 de euro, FANATIK a aflat că Darius Olaru a mai primit o pedeapsă. Nu va face deplasarea în Norvegia cu echipa lui Nicolae Dică. El va rămâne la Bucureşti să se pregătească pentru următoarele meciuri.

Nicolae Dică a răbufnit după meci: “Nu e ok ce a făcut Olaru. Va plăti pentru gestul ăsta”

Nicolae Dică, Mihai Stoica şi Gigi Becali au avut cu toţii un discurs dur la adresa lui Darius Olaru, care a fost atenţionat înaintea meciului să nu facă gesturi provocatoare, astfel încât să nu rişte suspendarea în cel mai important meci:

“Nu e ok ce a făcut Olaru. Va plăti pentru gestul ăsta. Nu știu dacă se dădeau amenzi înainte, dar acum se vor da”, a spus Nicolae Dică imediat după meci. Iar decizia patronului a venit imediat: 5000 de euro amendă.

Mihai Stoica a reacţionat dur: “El nu are pic de respect față de mine din moment ce a făcut asta”

Managerul general, Mihai Stoica, i-a reproşat lui Darius Olaru cartonaşul galben încasat, deşi a avut o discuţie înainte de meci în care îl atenţiona că nu trebuie să rişte nimic:

„Eu am avut o discuție azi cu el. Pentru mine e concluzia clară. El nu are pic de respect față de mine din moment ce a făcut asta. Deși erau doi jucători în situația asta, eu am vorbit cu el în mod special înainte de meci și l-am rugat, pentru că eram convins că se va juca calificarea în Norvegia, să nu cumva să ia galben. I-am zis: «Atât îți cer, să nu simulezi și să nu discuți cu arbitrul!».

Atât timp cât ai discuția asta cu omul care te-a propus să vii la Steaua, că poate rămâneai la Mediaș, deși are calități senzaționale… când tu faci asta în minutul 95… eu eram liniștit în prelungiri, chiar dacă eram conduși, în primul rând pentru că nu luase Olaru galben”, a spus Stoica la Orangesport.

FCSB are nevoie de o victorie la două goluri diferenţă în Norvegia, pentru a se califica în grupele Conference League. Răzvan Oaidă, Vadim Raţă sau Marco Dulca sunt printre variantele de înlocuire ale lui Olaru.

