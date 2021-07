Încă o performanţă pentru David Popovici la JO Tokyo 2020! Calificat în finala de la 100 m liber. Video

David Popovici confirmă statutul de noua stea a nataţiei din România şi a obţinut calificarea şi în proba de 100 m liber. Înotătorul de 16 ani a obţinut biletul pentru cursa decisivă cu al cincilea cel mai bun timp din cele două serii din semifinale.

David Popovici, în finala de la 100 de metri liber la JO Tokyo 2020

După ce România a obţinut aurul la dublu vâsle feminin şi argintul la patru rame fără cârmaci, dimineaţa de poveste a continuat cu o nouă performanţă de marcă pentru David Popovici. Sportivul s-a calificat în finala de la 100 m liber, la o zi după ce .

David Popovici a intrat în prima serie din semifinale şi şi-a îmbunătăţit timpul din calificări. Marţi, înotătorul obţinuse calificarea în semifinale cu 48.03, al 8-lea cel mai bun timp. În semifinale, noua stea a nataţiei din România a făcut o cursă mai bună şi a intrat în finala probei.

În prima serie, David Popovici a tras tare să prindă locul 3, însă Hwang Sun-woo (Coreea de Sud) a avut un finish mai bun. Cu toate acestea, românul a oprit cronometrul la 47.72, al 4-lea cel mai bun timp din prima serie.

A doua serie nu a fost la fel de strânsă, iar Kliment Kolesnikov (Rusia) a terminat cursa în 47.11, record european în proba de 100 metri liber. Kyle Chalmers (Australia) a obţinut al doilea cel mai bun timp în seria a doua, însă a intrat în finală sub David Popovici.

Ordinea calificării în finala de la 100 m liber

Kliment Kolesnikov (Rusia) – 47.11 (seria 2) Caeleb Dressel (SUA) – 47.23 (seria 1) Alessandro Miressi (Italia) – 47.52 (seria 1) Hwang Sun-woo (Coreea de Sud) – 47.56 (seria 1) DAVID POPOVICI (ROMÂNIA) – 47.72 (seria 1) Kyle Chalmers (Australia) – 47.80 (seria 2) Nándor Németh (Ungaria) – 47.81 (seria 2) Maxime Grousset (Franţa) – 47.82 (seria 1)

Când are loc finala probei de 100 m liber

David Popovici va intra din nou în bazinul Tokyo Aquatics Centre, de această dată joi dimineaţă, de la ora 5:37, pentru finala probei de 100 m liber.

În finala probei de 200 m liber, David Popovici s-a clasat pe locul 4, la distanţă mică de Fernando Scheffer (Brazilia), medaliatul cu bronz. Brazilianul a obţinut 1:44.66, în timp ce înotătorul de 16 ani a terminat în 1:44.68, la două sutimi de o uriaşă performanţă.

Ce a spus David Popovici după clasarea pe locul 4 la 200 m liber

“Mi-am ros unghiile aseară, mi le rod de când sunt mic. Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul.

Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul 4. Pe ultima lungime știam că nu e niciunul mai bun ca mine! Știam ce aveam de făcut, am dat totul, am dovedit ce aveam de dovedit, în primul rând mie”, a declarat David Popovici.

David Popovici intră şi în proba de 50 metri liber

După finala de joi, de la 100 m liber, David Popovici va intra şi în proba de 50 metri liber. Românul va înota în sesiunea a 5-a din calificări, programată vineri, de la ora 13:00. Semifinala se va disputa sâmbătă, de la ora 5:11, în timp ce finala va avea loc duminică, de la ora 4:30.

Dimineaţa de miercuri a adus bucurie în sportul românesc. , în timp ce argintul a fost adus la proba de patru rame fără cârmaci. După aceste două mari performanţe, David Popovici a obţinut calificarea în finala de la 100 m liber.