Încă o pierdere importantă pentru FCSB! Laurențiu Reghecampf, anunț înainte de meciul cu FC Voluntari: „A avut Covid, nu va juca”

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a dezvăluit că nu se va putea baza pe Alexandru Stoian (18 ani) la meciul cu FC Voluntari, deoarece tânărul atacant a fost diagnosticat cu Covid și a ratat mai multe antrenamente. Tehnicianul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre meciul contra ilfovenilor, care se va disputa luni, de la ora 21:00.

Alexandru Stoian a avut Covid și ratează meciul FC Voluntari – FCSB. Anunțul lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a confirmat faptul că Alexandru Stoian este indisponibil pentru partida cu FC Voluntari de luni seară. „Stoian este accidentat. Din păcate, a avut Covid, nu s-a antrenat, a alergat ieri puțin. Din păcate, pentru meciul de mâine nu va juca”, a declarat antrenorul FCSB-ului la conferința de presă premergătoare jocului.

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Tehnicianul se va putea baza însă pe fundașul Ronny Labonne, care a ratat meciul cu Oțelul din cauza unei accidentări. „Labonne a venit de la echipa națională (n.r. a Martinicăi) și a venit accidentat. Nu știu dacă e sensibil, eu l-am văzut determinat foarte bine la antrenamente, s-a antrenat foarte bine, este bine, vom vedea mâine care intră din primul minut. Este concurență, îmi doresc să evoluăm, jucătorii să îmbrățișeze ideea de concurență, altfel nu vom avea o echipă puternică”, a spus .

Laurențiu Reghecampf a prefațat meciul cu FC Voluntari. Ce a declarat despre derby-ul cu Rapid

Al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la a început cu o victorie, 1-0 pe teren propriu contra Oțelului, iar gruparea „roș-albastră” are prima șansă și în meciul contra lui FC Voluntari, care va avea loc luni, de la ora 21:00, pe stadionul „Anghel Iordănescu”. Laurențiu Reghecampf a prefațat partida în cadrul conferinței de presă: „Pentru mine este un meci dificil.

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Am încercat să-i fac pe jucători conștienți de acest lucru. Voluntari joacă acasă, vor fi ambiționați, s-au pregătit foarte bine, au jucat destul de bine în deplasarea de la Corvinul. Trebuie să fim atenți, toate meciurile de acum înainte sunt dificile, nu putem face pași greșiți. Adversarii știu presiunea de pe umerii noștri la fiecare partidă, o să avem și momente dificile, sper să ieșim învingători la finalul celor 90 de minute”.

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După meciul de la Voluntari, pentru FCSB urmează derby-ul cu Rapid, care se va disputa sâmbătă, 24 octombrie, de la 21:00. „Cel mai important meci este cel de mâine. După meciul de mâine seară o să discutăm și comentăm ce avem de făcut la meciul cu Rapid. Ambele echipe sunt într-un moment bun (n.r. Rapid și Dinamo), cele două sunt cele care vor conduce clasamentul până la finalul lunii, nu o să fie depășite, joacă un fotbal foarte bun, deci noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Într-un derby, surprizele sunt foarte mari”, a afirmat Laurențiu Reghecampf.