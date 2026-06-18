Încă o plecare de la Dinamo. A semnat cu un club din SuperLiga

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După ce Nuno Campos l-a înlocuit pe Zeljko Kopic în funcția de antrenor principal, la Dinamo au fost operate mai multe modificări, atât în ceea ce privește componența staff-ului tehnic, cât mai ales la nivelul lotului de jucători. Până în acest moment, „câinii” au adus trei tineri jucători, Ianis Doană, Adriano Manole și Răzvan Radu. În schimb, echipa din „Ștefan cel Mare” s-a despărțit deja în mod oficial de nu mai puțin de șase jucători, unii dintre ei destul de importanți în ultimele două sezoane.

Încă o plecare de la Dinamo. Codruț Sandu continuă și în SuperLiga la Corvinul Hunedoara

Pe rând, Kennedy Boateng, Eddy Gnahore, Jordan Ikoko, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Valentin Dumitrache au plecat de la echipă. Iar acum dinamoviștii „punctează” din nou la acest capitol. Din informațiile obținute de FANATIK, cu cei de la Corvinul pentru prelungirea împrumutului lui Codruț Sandu cu încă un sezon.

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Portarul în vârstă de 20 de ani a jucat și în stagiunea precedentă pentru echipa alături de care a reușit să obțină promovarea directă din Liga 2. Astfel, în stagiunea următoare el va avea șanse de a evolua și în SuperLiga alături de gruparea din Hunedoara. Tânărul goalkeeper a fost crescut în primă fază la juniorii lui Dinamo, după care a făcut pasul spre marea rivală Steaua.

Codruț Sandu a jucat până la 20 de ani la Dinamo, Steaua, Rapid și FCU Craiova

Ulterior, a evoluat și la Rapid, dar și la Clinceni și FCU Craiova, sub formă de împrumut de la clubul din Giulești, înainte de a reveni în „Ștefan cel Mare”, în vara anului trecut. La scurt timp, s-a produs primul împrumut la Corvinul Hunedoara, care s-a încheiat la finalul sezonului trecut. Așadar, în mod evident, urmează ca Sandu să nu facă deplasarea alături de

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