Încă o plecare de la FCSB! Fotbalistul văzut ca unul dintre cei mai buni din SuperLiga pe poziția lui s-a înțeles cu noua sa echipă

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Suporterii lui FCSB sunt din ce în ce mai nerăbădători. Primul meci din noul sezon de SuperLiga României se apropie, iar formația roș-albastră nu s-a întărit decât printr-un singur fotbalist, venit din Liga a III-a din Franța. În ciuda acestui lucru, plecările continuă, iar Mihai Lixandru este ultimul jucător care s-a înțeles cu o altă echipă.

Lixandru pleacă de la FCSB, dar nu la Anderlecht. Cu cine s-a înțeles mijlocașul lui FCSB

Mihai Lixandru (25 de ani) era văzut ca unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB la mijlocul terenului și unul dintre cei mai buni din campionatul României, însă accidentarea gravă din meciul cu PAOK i-a oprit ascensiunea. El nu a mai revenit la fel de puternic și a pierdut rolul de jucător crucial al echipei.

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spunând că „se ascunde de joc”, iar în prestațiile sale s-a putut simți teama unei noi accidentări. Mihai Stoica a dezvăluit că are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. Tocmai de aceea, Mihai Lixandru nu a jucat niciun minut în amicalul cu Saint-Gilloise, pentru a nu risca o accidentare înaintea transferului:

„Lixandru pleacă, are înţelegere. Are o înţelegere cu o echipă din zona Golfului, n-a jucat în acest meci, el a cerut să nu joace, având exemplul Filip. Avea un contract pe masă (n.r. – Lucian Filip), iar în ultimul joc s-a accidentat, şi-a rupt ligamentele la genunchi, aşa că acum bineînţeles că am ales să nu joace Lixandru”, a spus Mihai Stoica la

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Pe ce sumă pleacă Mihai Lixandru de la FCSB

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali recunoștea că pentru Mihai Lixandru există o ofertă din Arabia Saudită, iar suma pe care ar urma să o încaseze pentru mijlocașul de 25 de ani ar fi 600.000 de euro, care va fi plătită în două rate. Patronul a explicat că nu îl interesează dacă va trebui să meargă în instanță pentru a obține suma, la fel ca în cazul lui Florinel Coman, și că ceea ce este important pentru el este ca Lixandru să obțină un contract bun în străinătate:

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„A rămas Arabia Saudită. Eu când fac afaceri, fac afaceri. Când e vorba de câteva sute de mii, lasă să își facă băiatul viața. Era vorba de 600.000 de euro, vreo 300.000 acum și restul peste un an. O să luăm banii peste doi ani, mergem la FIFA cu arabii. Eu am dat ok-ul. Stăm noi în 300.000? Să plece băiatul și să își facă treaba”, a declarat Becali, la