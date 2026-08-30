Sport

Încă o plecare de la FCSB?! Giovanni Becali a anunțat ce va face Ștefan Târnovanu

FCSB se dezintegrează pe final de mercato. După plecările lui Daniel Bîrligea, Valentin Crețu și Florin Tănase, Giovanni Becali a făcut anunțul despre Ștefan Târnovanu.
Mihai Dragomir
30.08.2026 | 17:25
Inca o plecare de la FCSB Giovanni Becali a anuntat ce va face Stefan Tarnovanu
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a făcut anunțul despre plecarea lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a renunțat la mai mulți jucători importanți pe final de mercato. Giovanni Becali, cunoscutul agent, a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, jucător care a cerut la începutul acestui an să plece la rândul său. Ce se întâmplă cu portarul român.

Giovanni Becali a făcut anunțul despre Ștefan Târnovanu. Când pleacă portarul de la FCSB

FCSB a fost foarte activă în mercato din această vară. După ce l-a vândut pe Darius Olaru în Belgia, fosta campioană a României părea că nu mai are de gând să renunțe la alți fotbaliști de bază. Recent, Daniel Bîrligea a fost cedat la Frosinone, lui Valentin Crețu i-a fost reziliat contractul, iar Florin Tănase merge în Cipru să semneze cu Omonia Nicosia. Giovanni Becali a vorbit despre plecarea lui Ștefan Târnovanu, printre ultimii fotbaliști rămași la club și pe care FCSB s-a bazat constant în ultimii ani.

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(n.r. – Târnovanu mai are vreo șansă să plece?) Mai are contract doi ani. Joacă anul ăsta, celălalt și după pleacă liber. Și dacă nu joacă, tot liber cred că va pleca. Aici, doar dacă i se va mări contractul, doar dacă el va fi în stare să ajungă la acel contract. Portarii nu prea îi plac lui Gigi. Mai ales dacă ar fi străin sau de culoare”, a spus Giovanni Becali în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Mihai Stoica a confirmat că Ștefan Târnovanu va apăra din nou pentru FCSB

Matei Popa (19 ani) a profitat sezonul trecut, dar și la începutul acestuia, de absența lui Ștefan Târnovanu din poarta FCSB-ului. Experimentatul jucător nu a mai fost titularizat după gafele comise, mai ales în meciurile importante. Situația revine la cursul normal însă.

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Mihai Stoica a transmis recent că Ștefan Târnovanu revine în rolul de titular incontestabil în poarta fostei campioane a României. „Ștefan Târnovanu și-a ispășit pedeapsa, a revenit. Matei Popa, la 19 ani, încă nu este pregătit să apere meci de meci la FCSB”, a spus Mihai Stoica în direct la TV Prima Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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