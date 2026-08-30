Încă o plecare de la FCSB?! Giovanni Becali a anunțat ce va face Ștefan Târnovanu

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FCSB a renunțat la mai mulți jucători importanți pe final de mercato. Giovanni Becali, cunoscutul agent, a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, jucător care a cerut la începutul acestui an să plece la rândul său. Ce se întâmplă cu portarul român.

Giovanni Becali a făcut anunțul despre Ștefan Târnovanu. Când pleacă portarul de la FCSB

FCSB a fost foarte activă în mercato din această vară. După ce , fosta campioană a României părea că nu mai are de gând să renunțe la alți fotbaliști de bază. Recent, , lui , iar Florin Tănase merge în Cipru . Giovanni Becali a vorbit despre plecarea lui Ștefan Târnovanu, printre ultimii fotbaliști rămași la club și pe care FCSB s-a bazat constant în ultimii ani.

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„(n.r. – Târnovanu mai are vreo șansă să plece?) Mai are contract doi ani. Joacă anul ăsta, celălalt și după pleacă liber. Și dacă nu joacă, tot liber cred că va pleca. Aici, doar dacă i se va mări contractul, doar dacă el va fi în stare să ajungă la acel contract. Portarii nu prea îi plac lui Gigi. Mai ales dacă ar fi străin sau de culoare”, a spus Giovanni Becali în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Mihai Stoica a confirmat că Ștefan Târnovanu va apăra din nou pentru FCSB

Matei Popa (19 ani) a profitat sezonul trecut, dar și la începutul acestuia, de absența lui Ștefan Târnovanu din poarta FCSB-ului. Experimentatul jucător nu a mai fost titularizat după gafele comise, mai ales în meciurile importante. Situația revine la cursul normal însă.

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Mihai Stoica a transmis recent că incontestabil în poarta fostei campioane a României. „Ștefan Târnovanu și-a ispășit pedeapsa, a revenit. Matei Popa, la 19 ani, încă nu este pregătit să apere meci de meci la FCSB”, a spus Mihai Stoica în direct la TV Prima Sport.

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