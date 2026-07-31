Sport

Încă o plecare de la Universitatea Craiova după eliminarea din Champions League! Anunțul oficial al jucătorului

Un fotbalist crescut în academia Universității Craiova și-a încheiat oficial aventura în Bănie după 11 ani. La despărțire, acesta a transmis un mesaj emoționant fanilor și tuturor celor care i-au fost alături.
Alex Bodnariu
31.07.2026 | 16:08
Inca o plecare de la Universitatea Craiova dupa eliminarea din Champions League Anuntul oficial al jucatorului
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Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Anunțul fotbalistului. Foto: SportPictures
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Daniel Ștefan Bana și-a luat rămas-bun de la Universitatea Craiova. Tânărul fotbalist, în vârstă de 21 de ani, și-a încheiat raporturile contractuale cu formația din Bănie, după ce în sezonul precedent a fost împrumutat la Oțelul Galați. Jucătorul a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Ștefan Bană a plecat de la Universitatea Craiova! Anunțul fotbalistului

Tânărul fotbalist era văzut drept un jucător de mare potențial. Universitatea Craiova a decis, în sezonul precedent, să îl trimită la Oțelul Galați sub formă de împrumut, pentru ca Ștefan Bana să poată prinde cât mai multe minute pe teren. Experiența de la Galați a fost însă una sub așteptări pentru jucător.

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Ștefan Bana a prins puține meciuri pentru formația gălățeană. Tânărul fotbalist s-a confruntat cu un episod de depresie, iar pe finalul sezonului a anunțat, prin intermediul unui mesaj postat pe conturile sale de socializare, că a avut parte și de multă ostilitate din partea conducerii clubului.

A spus adio Universității Craiova! Mesajul care i-a impresionat pe suporteri

În această vară, Ștefan Bana s-a întors la Universitatea Craiova și s-a antrenat cu echipa secundă a clubului din Bănie. Până la urmă, însă, părțile au ajuns la un acord, iar contractul a fost reziliat. Astfel, tânărul fotbalist este liber să semneze cu orice altă echipă.

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„A venit momentul să-mi iau la revedere de la echipa pe care o iubesc din tot sufletul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și tuturor colegilor cu care am colaborat în 11 ani de zile. Vreau să mulțumesc și oamenilor care au crezut în mine și care încă mai cred în forțele mele. Nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc suporterilor care au susținut mereu echipa! A fost un capitol frumos și am încredere că urmează un drum nou cât mai bun pentru mine! Multă baftă, Universitatea Craiova! Hai, Știința!”, a fost mesajul postat de Daniel Ștefan Bana.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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