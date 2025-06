Încă o plecare de la Universitatea Craiova. Fotbalistul se transferă în străinătate. Exclusiv

Urmează să se consemneze o nouă plecare de la Universitatea Craiova în această vară, după cele ale lui Jovo Lukic, Alisson Safira și, bineînțeles Alex Mitriță.

Încă o plecare de la Universitatea Craiova în această vară: Mihai Căpățînă se transferă în Kazahstan

Din informațiile FANATIK, Mihai Căpățînă a ajuns la un acord de transfer cu o echipă din Kazahstan. El se bucură de înțelegere din partea clubului din Bănie, astfel încât este lăsat să facă acest pas chiar dacă mai are contract cu oltenii pentru încă doi ani.

Este deci vorba despre prima experiență pentru mijlocaș în afara României. El a fost crescut de Sporting Pitești, iar ulterior a mers la FC Olt Slatina. În 2016, a fost cumpărat de FC Voluntari pentru 50.000 de euro. În octombrie 2020, fotbalistul s-a transferat la Universitatea Craiova în schimbul sumei de 250.000 de euro.

Când vine vorba despre plecările din această vară de la echipa antrenată de Mirel Rădoi, fără îndoială că cea mai importantă este cea a lui Alex Mitriță.

Alex Mitriță face deja senzație în China

El s-a transferat în China la Zhejiang Professional, fosta echipă a regretatului Alex Boupendza, și a debutat deja cu acolo, în stil de mare fotbalist. La primul său meci, a fost introdus pe teren la pauză și În plus, a furnizat și o pasă decisivă.

Înaintea acestui moment, către suporterii Craiovei și pentru club în contextul plecării sale:

„Mulțumesc, Universitatea Craiova!

Au fost doi ani plini de emoție, muncă, sacrificii și bucurii. Am trăit fiecare meci cu sufletul la gură și am dat tot ce am avut mai bun, din inimă, pentru acest club, pentru culori, pentru voi.

Sunt recunoscător că am făcut parte din această echipă, din această familie cu istorie, pasiune și tradiție. Voi rămâne mereu mândru că am îmbrăcat tricoul Universității Craiova și că am avut șansa să lupt pe teren pentru voi, suporterii alb-albaștri.

Vă port în suflet, oriunde mă voi duce. Vă voi urmări și susține mereu cu dragoste, pentru că Universitatea Craiova e parte din mine și va rămâne mereu acasă.

Respect și recunoștință!”.

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că oltenii au punctat foarte bine până acum în această vară la capitolul veniri, prin Alexandru Crețu, Tudor Băluță, Mihnea Rădulescu sau Samuel Teles.