Încă o plecare la Universitatea Craiova după câștigarea campionatului! Conducerea a luat deja decizia

Universitatea Craiova a avut parte de un an de excepție, câștigând atât titlul în SuperLiga, cât și Cupa României. Totodată, oltenii s-au calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League, acolo unde au fost la doar câteva minute distanță de accederea în fazele superioare. Cum ambițiile pentru stagiunea următoare sunt mari, conducerea se gândește deja la cum va arăta lotul.

După Mogoș, un alt jucător pleacă de la Universitatea Craiova

Bucuria titlului este în continuare prezentă în Bănie, însă există și anumite vești triste. , contractul său ajungând la final. După plecarea fundașului de echipă națională, oltenii se vor despărți de un alt fotbalist pregătit de Filipe Coelho.

Mai exact, este vorba despre Joao Goncalves. Portarul portughez a sosit la Universitatea Craiova la sfârșitul lunii aprilie, în contextul în care Pavlo Isenko și Silviu Lung au fost indisponibili în finalul play-off-ului. Înțelegerea lui Goncalves cu oltenii era valabilă până la finalul sezonului în curs, cu opțiune de prelungire pe încă un an, însă, din informațiile FANATIK, acea clauză nu va fi activată. De menționat este faptul că lusitanul nu a apucat să debuteze pentru „Știința”.

Târnovanu, dorit de Rotaru la Universitatea Craiova

, însă nu s-a ajuns la un consens. În aceste condiții, Universitatea Craiova trebuie să găsească în cel mai scurt timp un portar de valoare, pentru

Din informațiile FANATIK, sunt șanse foarte mari ca Silviu Lung Jr. să semneze un contract pe încă un an. Portarul va împlini vârsta de 37 de ani pe 4 iunie, însă experiența sa ajută cu siguranță în vestiar. Totodată, jucătorul a oferit siguranță de fiecare dată când a fost folosit. Totuși, în perioada de mercato din vară, cel mai probabil va fi adus încă un portar în Bănie.

