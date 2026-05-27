Sport

Încă o plecare la Universitatea Craiova după câștigarea campionatului! Conducerea a luat deja decizia

Încă un jucător o părăsește pe Universitatea Craiova după câștigarea campionatului. Conducerea clubului a luat deja decizia finală în ceea ce-l privește pe fotbalist.
Iulian Stoica
27.05.2026 | 15:00
Inca o plecare la Universitatea Craiova dupa castigarea campionatului Conducerea a luat deja decizia
EXCLUSIV FANATIK
Încă o plecare la Universitatea Craiova după câștigarea campionatului! Conducerea a luat deja decizia. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut parte de un an de excepție, câștigând atât titlul în SuperLiga, cât și Cupa României. Totodată, oltenii s-au calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League, acolo unde au fost la doar câteva minute distanță de accederea în fazele superioare. Cum ambițiile pentru stagiunea următoare sunt mari, conducerea se gândește deja la cum va arăta lotul.

După Mogoș, un alt jucător pleacă de la Universitatea Craiova

Bucuria titlului este în continuare prezentă în Bănie, însă există și anumite vești triste. Vasile Mogoș a părăsit-o pe Universitatea Craiova după petrecerea de titlu, contractul său ajungând la final. După plecarea fundașului de echipă națională, oltenii se vor despărți de un alt fotbalist pregătit de Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba despre Joao Goncalves. Portarul portughez a sosit la Universitatea Craiova la sfârșitul lunii aprilie, în contextul în care Pavlo Isenko și Silviu Lung au fost indisponibili în finalul play-off-ului. Înțelegerea lui Goncalves cu oltenii era valabilă până la finalul sezonului în curs, cu opțiune de prelungire pe încă un an, însă, din informațiile FANATIK, acea clauză nu va fi activată. De menționat este faptul că lusitanul nu a apucat să debuteze pentru „Știința”.

UNIVERSITATEA CRAIOVA-UNIVERSITATEA CLUJ, PLAY OFF SUPERLIGA SUPERBET (17.05.2026)
Joao Goncalves cu trofeul SuperLigii. Foto: sportpictures

Târnovanu, dorit de Rotaru la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a dezvăluit pentru FANATIK faptul că a fost interesat de serviciile lui Edvinas Gertmonas și Ștefan Târnovanu, însă nu s-a ajuns la un consens. În aceste condiții, Universitatea Craiova trebuie să găsească în cel mai scurt timp un portar de valoare, pentru că Pavlo Isenko va fi indisponibil pentru o perioadă îndelungată.

ADVERTISEMENT
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
Digi24.ro
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon

Din informațiile FANATIK, sunt șanse foarte mari ca Silviu Lung Jr. să semneze un contract pe încă un an. Portarul va împlini vârsta de 37 de ani pe 4 iunie, însă experiența sa ajută cu siguranță în vestiar. Totodată, jucătorul a oferit siguranță de fiecare dată când a fost folosit. Totuși, în perioada de mercato din vară, cel mai probabil va fi adus încă un portar în Bănie.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
  • 600.000 de euro este cota lui Joao Goncalves
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul...
Fanatik
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile...
Fanatik
Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile clubului. Foto exclusiv
Mihai Rotaru dezvăluie momentul în care a vrut să plece de la Universitatea...
Fanatik
Mihai Rotaru dezvăluie momentul în care a vrut să plece de la Universitatea Craiova: „Le-am spus lui Pavel Badea și Sorin Cârțu că e gata!”
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Ion Țiriac, mai tare decât Roger Federer și Rafael Nadal. Ce au descoperit...
iamsport.ro
Ion Țiriac, mai tare decât Roger Federer și Rafael Nadal. Ce au descoperit americanii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!