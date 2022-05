Încă o problemă pentru Dusan Uhrin. Mirko Ivanovski, suspect de ruptură! Ar putea rata ambele meciuri de baraj ale lui Dinamo. Exclusiv

a fost înlocuit în partida cu UTA după doar 45 de minute, iar atacantul macedonean acuză din nou probleme musculare, după ce a mai avut acceeași accidentare nu cu mult timp în urmă.

Dinamo mai pierde un jucător pentru singurele meciuri care contează: barajul de menținere în Liga 1

Mirko Ivanovski a acuzat dureri și a fost înlocuit de Dusan Uhrin Jr. cu Vlad Morar. Din informațiile FANATIK, atacantul în vârstă de 32 de ani ar fi suferit o ruptură musculară.

ADVERTISEMENT

În acest caz, Ivanovski nu are nicio șansă să fie măcar în lot la cele două meciuri de baraj de pe data de 22, respectiv 29 mai.

FANATIK a aflat că jucătorul va efectua un RMN pentru a vedea dacă într-adevăr este vorba despre o leziune musculară mai gravă.

ADVERTISEMENT

Mirko Ivanovski a revenit după ce a avut o ruptură musculară, care i-a recidivat

Mirko Ivanovski a acuzat probleme musculare și după meciul cu Rapid de la Mioveni, din prima etapă a play-out-ului, iar diagnosticul a fost o mică ruptură.

Jucătorul a încercat să revină, iar după doar câteva sprinturi la antrenament, accidentarea i-a recidivat și a ratat alte cinci meciuri, pierzând și postul de titular.

ADVERTISEMENT

Astfel, acesta ar putea fi ultimul meci al lui Mirko Ivanovski pentru Dinamo. Contractul cu „alb-roșii” îi expiră la 30 iunie 2022.

Mirko Ivanovski, ghinioane teribile la Dinamo! 3 rupturi în două luni: „Am făcut o nouă ruptură la aceiași gambă”

Mirko Ivanovski a stat mai bine de o lună pe bară și a făcut un : „La sprint am simțit că am făcut ceva ruptură, ziua următore am făcut ecografie și aveam ruptură destul de serioasă la gambă. După două săptămâni, am greșit și am intrat la antrenament și iar am făcut o nouă ruptura la aceiași gambă, dar mulțumesc lui Dumnezeu, acuma totul este bine!.

ADVERTISEMENT

Mi-e dor de fotbal și mie, după o lună în afara terenului. Sper ca totul să fie bine la antrenamente în această săptămână și să pot juca câteva minute, sau mai multe, în meciul cu FCU Craiova. Vedem, trebuie să vorbesc și cu Mister (n.r. Dusan Uhrin Jr.)”.

ADVERTISEMENT

Jucătorul pune sarabanda de accidentări pe seama faptului că pregătirea de iarnă s-a făcut pe o suprafață artificială: „Eu cred și sunt convins că nu este din cauza preparatorului fizic. Este din cauza condițiilor avute atunci în iarnă. Am făcut antrenamente pe sintetic, care toata lumea știe ca e cel mai rău pentru un fotbalist”.

Răzvan Grădinaru va lipsi și el la baraj

Mijlocașul Răzvan Grădinaru din barajul de menținere în Casa Pariurilor Liga 1, unde „câinii” vor întâlni cel mai probabil pe Universitatea Cluj.

Grădinaru a văzut cartonașul roșu în finalul partidei cu FC Botoșani, după ce l-a înjurat pe centralul partidei, dar și pe un adversar.