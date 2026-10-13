Încă o profeție a lui Mitică Dragomir care s-a împlinit! Ce a spus „Oracolul” cu câteva ore înainte ca Georgescu să fie eliberat din arestul central

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Mitică Dragomir a anticipat la „Profeţiile lui Mitică” atât arestarea lui Călin Georgescu, cât şi eliberarea lui din arestul central. Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au decis marţi plasarea în arest la domiciliu a fostului candidat la prezidenţiale, acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu peste un milion de euro.

Mitică Dragomir a profeţit şi arestarea lui Călin Georgescu, în urmă cu două săptămâni

Mitică Dragomir este convins că arestarea din 29 septembrie i-a crescut cota de popularitate lui Călin Georgescu. Cu câteva ore înainte ca judecătorul să pronunţe eliberarea din arestul central, fostul şef al LPF a prevăzut care va fi verdictul.

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„Aici, în emisiune, am fost singurul care am spus: ‘Și dacă-l arestează?’ Iar a doua zi l-au arestat. Acum îți spun în felul următor. Uite-te ce se întâmplă acum cu George Simion. George Simion a ieșit și a spus în felul următor: urmează să fiu arestat eu. Eu îi spun acum public, public lui George că nu-l arestează, pentru că dacă îl arestează îl face cel mai tare om al acestei țări. Dacă-l arestează, AUR-ul trece de 50%, iar el este martir şi el va fi preşedintele ţării.

Au vrut să dea în Nicușor Dan prin și să-i facă bine lui Călin Georgescu. Dacă îl mai țin două săptămâni, îl fac nemuritor. Atunci lumea se înfierbântă, vede nedreptatea și îi crește popularitatea într-un ritm de nedescris pe lumea asta”, a comentat Mitică Dragomir.

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Mitică Dragomir: „Curentul din România n-a fost arestarea lui Georgescu”

După ce a făcut această analiză, „Oracolul” a prezis: „S-ar putea astăzi să-i dea drumul. Reține ce spun! S-ar putea astăzi să-l pună în libertate”. Imediat, Dragomir şi-a argumentat spusele: „S-ar putea să-l pună în libertate, pentru că dacă îl mai țin două săptămâni, îl fac nemuritor”.

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Ulterior, el a expus şi motivele care s-ar fi aflat în spatele arestării lui Călin Georgescu şi consideră că ea a fost dictată din afara ţării: „Sunt două curente aici: curentul european şi curentul autohton. Curentul din România n-a fost . Curentul din Europa a fost: ‘Luaţi-l!’ Și n-am să înțeleg niciodată: pentru ce? Ori vor să-l ajute, ori au greșit”, a mai comentat Mitică Dragomir.

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