Încă o realizare de top, marca Lionel Messi! Argentinianul a adăugat un nou record în palmaresul său inegalabil

Lionel Messi n-a marcat pentru Inter Miami, dar evoluția sa a fost din nou decisivă pentru echipa patronată de David Beckham, care a obținut o nouă victorie în MLS
Catalin Oprea
05.10.2025 | 08:07
Lionel Messi a dat trei pase de gol pentru Inter Miami FOTO X

Lionel Messi a adăugat încă o pagină de istorie la palmaresul său deja impresionant. El a dat trei pase decisive, în victoria, scor 4-1, pe teren propriu, împotriva echipei New England Revolution.

Lionel Messi a ajuna la 41 de contribuții de gol în acest sezon

Grație acestora, legendarul număr 10 al echipei Inter Miami CF a ajuns la 41 de contribuții la goluri în acest sezon. Messi (24 goluri/17 pase decisive) este acum al doilea jucător din istoria MLS, care a atins cel puțin 40 de goluri și pase decisive, într-un sezon regular.

Singurul care a putut mai mult este mexicanul Carlos Vela, cu 49 de contribuții la gol, pentru Los Angeles FC, în 2019. Fotbalistul de 36 de ani și-a încheiat anul trecut cariera, după ce în ultimii șase ani a jucat la actuala echipă a lui Alex Băluță.

Azi noapte, Messi și-a început recitalul cu un assist la golul lui Tadeo Allende, din minutul 32, care a deblocat tabela. Apoi, înainte de pauză, a combinat cu fostul său coechipier de la FC Barcelona, Jordi Alba, și astfel s-a dublat avantajul Miamiului.

Jordi Alba a reușit o dublă pentru Inter Miami

Dor Turgeman a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 59, dar Inter a reacționat aproape imediat. Doar un minut mai târziu, Messi i-a pasat lui Allende un nou gol. Ceva mai târziu, Alba a marcat și el de două ori, stabilind scorul final.

„Ne-a dat posibilitatea să deschidem scorul și apoi să asigurăm rezultatul”, a declarat antrenorul Javier Mascherano după meci, referindu-se la ultima performanță remarcabilă a lui Messi.

 „Când New England a făcut 2-1, la faza următoare, a avut o pasă decisivă pe care numai el o poate da. Leo continuă să-și demonstreze abilitățile și, mai presus de toate, ambiția și dorința de a obține mai mult”, a mai spus Mascherano.

Inter Miami a pierdut titlul Supporters’ Shield

Inter Miami ocupă locul al treilea în Conferința de Est, cu 59 de puncte, la trei puncte în spatele echipei Cincinnati, care ocupă locul al doilea, și la trei puncte în fața echipelor Charlotte și New York City FC.

Philadelphia Union a obținut însă și titlul Supporters’ Shield, punând capăt speranțelor echipei din Miami de a termina sezonul regular pe primul loc pentru al doilea an consecutiv.

 

