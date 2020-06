Încă o rundă de teste anti-COVID-19 pentru echipele din prima ligă! LPF a anunţat rezultatele

Liga Profesionistă de Fotbal a declarat că toate testele efectuate la echipele din Casa Pariurilor Liga 1 pentru coronavirus sunt negative. LPF a emis un comunicat prin care a precizat că totul este în regulă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Liga Profesionistă de Fotbal ține să mulțumească celor 14 cluburi membre pentru eforturile pe care le fac zilnic pentru continuarea cu bine a competiției Casa Liga 1 și informează, de asemenea, că toate cluburile au efectuat și cea de-a doua testare pentru Covid 19, de la reluarea competiției, rezultatele fiind negative în absolut toate cazurile.

Așadar, Campionatul Național Casa Liga 1 merge mai departe!”, a scris LPF pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Doi angajați ai cluburile au fost infectați cu covid după primele teste

După prima tranșă de teste s-au descoperit două cazuri de coronavirus în Liga 1. Magazinerul de la Dinamo a fost depistat pozitiv, iar rezultatul medicului de la FC Botoșani a ieșit neconcludent.

Astfel, meciurile Universitatea Craiova – FC Botoșani și Dinamo București – Chindia Târgoviște au fost amânate. De asemenea, partida ”câinilor” contra lui Hermannstadt a fost reprogramată.

ADVERTISEMENT

După alte analize, magazinerul de la Dinamo și doctorul moldovenilor au avut teste negative. Spectatorii nu au permis accesul la jocurile din play-off și play-out. Totodată, cluburile respectă reguli stricte pentru a nu avea angajați infectați cu coronavirus. 26.000 de infectări și mai mult de 1600 de decese s-au produs până acum în România.

Declarațiile celor infectați cu coronavirus în Casa Pariurilor Liga 1

”Este adevărat că sunt internat carantinat cu o persoană care are coronavirus, nu fac eu alegerile. Eu nu am niciun simptom, n-am absolut nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celălalt pacient a făcut într-o zi temperatură. Astăzi primesc rezultatul celui de-al doilea test și voi vedea. Dar indiferent de rezultat trebuie să stau 14 zile la spital. Din fericire, familia mea este în regulă.

Iar eu tot ce îmi doresc este sănătate. Ceea ce pot să asigur pe toată lumea este că eu chiar m-am protejat cum am putut mai bine și vedeți ce s-a întâmplat”, a declarat magazinerul lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, doctorul lui FC Botoșani a spus: ”Nu am niciun simptom. Mă simt foarte bine. Am fost testat la un loc cu toată echipa, așa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat că sunt pozitiv. Vom vedea care sunt următorii pași, cei de la DSP vor decide”.