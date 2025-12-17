Încă o rusoaică i-a întors spatele lui Putin. Val consistent de dezertări din cauza regimului de la Moscova

ADVERTISEMENT

Federația de Tenis din Uzbekistan a confirmat oficial că jucătoarea de tenis Polina Kudermetova, din Rusia, va reprezenta de acum țara asiatică în turneele WTA și ITF. Kudermetova, numărul 104 mondial, care a atins în aprilie cea mai bună clasare din carieră, locul 54 mondial, și-a schimbat naționalitatea atât în profilul oficial WTA, cât și în cel ITF.

Kudermetova a ales să reprezinte Uzbekistan

Născută la Moscova, jucătoarea în vârstă de 22 de ani a reprezentat Rusia de când a intrat în tenisul profesionist în 2019, urmând pașii surorii sale mai mari, Veronika, fostă jucătoare de simplu din Top 10 WTA.

Kudermetova este a treia rusoaică, care a început să reprezinte Uzbekistanul, după Maria Timofeeva în octombrie și Kamilla Rakhimova în decembrie. Ea face acum parte dintr-un grup consistent de jucători care și-au schimbat naționalitatea, renunțând la Rusia, după invazia acestei țări în Ucraina, petrecută în februarie 2022.

Ulterior acelei mișcări politice, orchestrate de Vladimir Putin, jucătorii ruși au fost nevoiți să concureze ca neutri în turneele ATP și WTA și au fost complet excluși din Cupa Davis și Cupa Billie Jean. Din această cauză, mulți dintre ei au căutat să reprezinte noi națiuni.

Lista sportivilor ruși care și-a schimbat cetățenia, după atacarea Ucrainei

Anastasia Potapova – Austria (decembrie 2025)

împărtășind vestea pe Instagram. Ea a scris: „Sunt încântată să vă anunț că cererea mea de cetățenie a fost acceptată de guvernul austriac. Austria este un loc pe care îl iubesc, este incredibil de primitoare și un loc în care mă simt ca acasă. Îmi place să fiu în Viena și abia aștept să-mi fac acolo a doua casă.În acest context, sunt mândră să anunț că, începând din 2026, voi reprezenta noua mea patrie, Austria, în cariera mea profesională de tenis”

Fostă numărul 1 mondial la juniori și campioană la simplu feminin la Wimbledon în 2016, Potapova a atins cea mai înaltă poziție în clasamentul WTA, locul 21, în iunie 2023.

Kamila Rakhimova – Uzbekistan (decembrie 2025)

Decizia lui Potapova de a renunța la cetățenia rusă a venit la doar câteva zile după ce și colega sa din WTA, Rakhimova, și-a confirmat mutarea în Uzbekistan. Jucătoarea în vârstă de 24 de ani nu a comentat încă public schimbarea cetățeniei, deși mutarea a fost confirmată de Federația de Tenis din Uzbekistan. În prezent pe locul 112 în clasamentul mondial, Rakhimova a atins cea mai bună poziție din carieră, locul 60, în decembrie 2024.

Daria Kasatkina a acuzat tratamentul împotriva comunității LGBQ

Maria Timofeeva – Uzbekistan (octombrie 2025)

La fel ca Rakhimova, colega sa din WTA, Timofeeva, a trecut la reprezentarea Uzbekistanului în octombrie 2025.Jucătoarea în vârstă de 22 de ani ocupă în prezent locul 146 în clasamentul mondial și a atins cel mai înalt nivel din carieră, locul 93, în aprilie 2024, după ce a ajuns în turul patru al Australian Open în acel an.

Daria Kasatkina – Australia (martie 2025)

, care a confirmat, în martie 2025, că va începe să concureze pentru Australia, după ce a obținut rezidența permanentă. Jucătoarea în vârstă de 28 de ani, recunoscută pentru orientarea ei sexuală, a criticat public legile stricte privind comunitatea LGBTQ+ din Rusia și a condamnat public invazia Ucrainei de către această țară.În prezent pe locul 37 în clasamentul mondial, Kasatkina a atins cel mai înalt nivel al carierei sale, locul 8, câștigând opt titluri WTA Tour la simplu și ajungând în semifinalele Openului Franței din 2022.

Alexander Sevcenko, singurul bărbat care a părăsit Rusia

Elina Avanesyan – Armenia (august 2024)

Fosta numărul 36 mondial, Avanesyan a trecut la reprezentarea Armeniei în vara anului 2024, reprezentând țara pentru prima dată la Cincinnati Open. Într-o postare pe rețelele sociale de la acea vreme, ea a scris: „Sunt mândră să vă anunț că sunt oficial cetățeană a Armeniei și sunt onorată să concurez sub steagul Armeniei! Sunt entuziasmată de acest nou capitol și de faptul că voi aduce succesul în țara strămoșilor mei.” Născută din părinți armeni, Avanesyan — care a ajuns în optimi la Roland Garros, în 2023 și 2024, ocupă în prezent locul 118 în clasamentul Mondial.

Alexander Shevchenko – Kazahstan (ianuarie 2024)

Cel mai cunoscut jucător care a renunțat la cetățenia rusă din februarie 2022, Alexander Shevchenko a început să reprezinte Kazahstanul în ianuarie 2024, după Australian Open. Jucătorul în vârstă de 25 de ani ocupă în prezent locul 95 în clasamentul mondial și a atins cea mai bună poziție din carieră, locul 45, în februarie 2024.

Pe rețelele de socializare, la momentul schimbării, el a scris: „Sunt foarte mândru de asta și abia aștept să intru pe teren, încercând să creez momente memorabile pentru mine și pentru țara mea”.

Shevchenko a urmat calea unor jucători precum Elena Rybakina, Yulia Putintseva și Alexander Bublik, care au trecut de la cetățenia rusă la cea kazahă cu mult înainte de 2022, în mare parte din motive financiare.

Georgianca Dzalamidze a vrut să meargă la Olimpiadă

Ksenia Efremova – Franța (septembrie 2023)

Efremova, în vârstă de 16 ani, este considerată una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis din Franța și a obținut oficial cetățenia acestei țări în septembrie 2023. Fiica unei foste jucătoare ruse de tenis din circuitul WTA, Yulia Efremova, tânăra de 16 ani s-a mutat în Franța împreună cu mama și sora ei în 2019, antrenându-se la Academia Mouratoglou.

Varvara Gracheva – Franța (iunie 2023)

Născută la Moscova, Gracheva a reprezentat Rusia până în vara anului 2023, când a devenit cetățean francez, după ce a locuit în această țară timp de cinci ani. Într-un interviu acordat ziarului The Daily Mail în martie 2023, ea a afirmat că a început procesul de schimbare a cetățeniei înainte de invazia Rusiei în Ucraina.

Natela Dzalamidze – Georgia (iunie 2022)

Considerată pe scară largă prima jucătoare care a renunțat la cetățenia rusă după invazia Ucrainei, specialista în dublu Dzalamidze a început să reprezinte Georgia în 2022.Decizia a fost luată chiar înaintea turneului de la Wimbledon — singurul turneu care a interzis jucătorilor ruși și belaruși să participe în 2022.

Dzalamidze, care are origini georgiene, a declarat pentru The Times la momentul respectiv că decizia ei a fost motivată de posibilitatea de a reprezenta Georgia la Jocurile Olimpice.