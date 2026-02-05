Încă o sancțiune pentru Inter după incidentul de la partida cu Cremonese! Ce pedeapsă a primit echipa lui Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

Inter s-a impus cu 2-0 în meciul disputat pe terenul lui Cremonese în campionat, însă momentul care a făcut înconjurul lumii nu a avut legătură cu victoria echipei lui Cristi Chivu. În startul reprizei secunde, meciul a fost întrerupt după ce un fan al „nerazzurrilor” a aruncat cu o petardă către portarul gazdelor, Emil Audero.

Încă o sancțiune pentru Inter după incidentul de la meciul cu Cremonese

Comisiile din Italia au decis să o sancționeze pe Inter cu o amendă de 50.000 de euro după cele petrecute în timpul meciului cu Cremonese. „Nerazzurrii” au fost pedepsiți după ce un suporter prezent în sectorul oaspeților a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese, Emil Audero.

Sancțiunea financiară sosește la câteva zile după ce . Și Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu, a primit o amendă după etapa trecută din Serie A, însă suma este infimă comparativ cu sancțiunea primită de Inter. „Grifonii” vor fi nevoiți să achite 2.000 de euro, deoarece au întârziat cu un minut startul meciului cu Lazio.

De ce nu a semnat Ivan Perisic cu Inter

Inter nu a fost foarte activă în perioada de mercato din iarnă. „Nerazzurii” au transferat doar trei jucători tineri, iar niciunul dintre ei nu va intra direct în lotul condus de Cristi Chivu. Leon Jakirovic, un fundaș central croat de 18 ani, și Igor Amerighi, un mijlocaș dreapta de 20 de ani, vor evolua, în primă fază cel puțin, pentru echipa U23, iar francezul Yanis Massolin a fost cumpărat de la Modena, însă va rămâne la echipa din Serie B până în vară.

(36 de ani), care a mai evoluat pentru „nerazzurri” în perioada 2015-2022. Acesta joacă momentan alături de Dennis Man la PSV Eindhoven, iar directorul tehnic al clubului olandez, Earnie Stewart, a dezvăluit de ce nu s-a finalizat mutarea.

„Nu am vorbit niciodată direct cu vreun club despre Ivan. Am auzit doar de la agenții săi că a existat un interes din partea lui Inter și a unui alt club, dar nu am primit nicio ofertă”, a spus americanul, conform .