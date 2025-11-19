Sport

Încă o șansă pentru România? Vladimir Putin vrea să organizeze în Rusia o „Cupă Mondială paralelă”

Naționala României mai poate primi o șansă. Vladimir Putin este dispus să creeze o nouă Cupă Mondială în vara anului 2026. Cine sunt echipele care pot participa.
Mihai Dragomir
19.11.2025 | 10:30
Inca o sansa pentru Romania Vladimir Putin vrea sa organizeze in Rusia o Cupa Mondiala paralela
Planul lui Vladimir Putin pentru vara anului 2026. Cum poate afecta naționala României. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Naționala României mai are o șansă, pe lângă baraj, să joace la Cupa Mondială. Vladimir Putin are un plan inedit pentru vara anului 2026, iar „tricolorii” s-ar putea afla printre beneficiari în anumite condiții.

Cupa Mondială a lui Vladimir Putin. Planul președintelui Rusiei

Naționala României, cea care a încheiat preliminariile CM 2026 pe locul 3 în grupa H, va merge la barajul din luna martie pentru a-și juca ultima șansă de a se califica la turneul final de anul viitor.

Se pare că „tricolorii” mai au o șansă să joace la Cupa Mondială, în caz că ratează și biletul de la baraj. Potrivit Footyroom, Vladimir Putin vrea să creeze un turneu final pentru națiunile care nu s-au calificat la competiția „originală” din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, bineînțeles în contextul bine cunoscut în care Rusia este deja de ceva timp exclusă din competițiile internaționale, ca urmare a agresiunii exercitate asupra Ucrainei.

Care este scopul liderului de la Kremlin

Noua competiție „alternativă” ar putea avea loc chiar vara viitoare, simultan cu adevărata Cupă Mondială. Scopul din spatele acestei „Cupe Mondiale” este de pune presiune pe FIFA pentru a ridica sancțiunile și a permite Rusiei să revină în calificările pentru următoarea Cupă Mondială, cea din 2030.

Printre participanții care ar putea evolua la această Cupă Mondială alternativă s-ar înscrie țări precum Rusia, în mod evident, Serbia, Grecia, Chile, Peru, Venezuela, Nigeria, Camerun, China, adică prieteni tradiționali ai regimului de la Kremlin, și altele care nu s-au calificat la turneul final din SUA.

Totul se află în stadiul de propunere momentan. Rămâne de văzut deci dacă ar urma ca și România să fie invitată la această competiție în cazul în care nu va trece de barajul din martie. Cel mai probabil nu totuși, dată fiind poziționarea țării noastre vizavi de războiul din Ucraina.

Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială din 2026

România cunoaște numele adversarelor peste care poate da în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Naționala lui Mircea Lucescu va fi în urna 4 la tragerea la sorți care va avea loc joi, 20 noiembrie.

În primul meci, România va înfrunta una dintre Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina, toate componente ale urnei 1. „Tricolorii” vor juca semifinala barajului pe teren străin, urmând ca locul de disputare al finalei să fie tras la sorți. Semifinala este programată pe 26 martie 2026, în timp ce finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Danemarca
  • Urna 2: Țara Galilor, Slovacia, Polonia, Cehia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
  • Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord
