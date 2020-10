Încă o schimbare dramatică pentru Adina Bourceanu, după ce s-a ras în cap. Cum a apărut în această dimineață la TV

Adina Bourceanu, soția lui Alex Bourceanu, fostul fotbalist al FCSB-ului, a șocat mediul online, în urmă cu 3 sămpămâni, când a apărut rasă în cap pe Instagram. Astăzi, ea a lovit din nou, făcându-și apariția în platourile emisiunii „Vorbește lumea”, de pe Pro TV, cu părul, puținul păr pe care îl mai are, alb.

„Înainte de a veni la voi în emisiune am trecut pe la stilist și, în două minute, am devenit albă la păr! Mi-a zis, pot să-și dau cu un spray? Și așa am devenit albă. În două minute”, a povestit ea întâmplarea, adăugând că o să încerce și alte culori, scrie cancan.ro.

Pertenera de viață a fotbalistului este adepta schimbărilor majore, ea a precizat că își dorea de mult timp o asemenea trasformare: „Fără filtre, fără teamă, fără regret! Mi-am dorit mereu ca o dată în viață să mă rad în cap. Am făcut-o acum!”, a notat pe contul de Instagram, alături de fotografia în care apare fără păr.

Adina Bouceanu, adepta schimbărilor majore

O simplă răsfoire a imaginilor de pe contul de Instagram al Adinei face dificilă sarcina cuiva de a o recunoaște, dacă nu a văzut-o de prea multe ori în viață. Soția fostului căpitan de la FCSB a trecut prin toate schimbările posibile, iar, după ce a încercat toate culorile pe părul ei, acesta a decis că e cazul să renunțe la podoaba capilară.

Totuși, acesta nu este cea mai mare transformare prin care femeia a trecut. În urmă cu 6 ani, în 2014, Adina cântărea 90 de kilograme. Ea a suferit, în acea perioadă, o operație de micșorare de stomac. În cele din urmă, a reușit să slăbească 40 de kilograme, diferența dintre imaginile de atunci și cele de acum fiind uluitoare.

„Acum am 55 de kilograme. Cel mai bine mă simt la 53. Dar am perioade în care iau 2 kilograme sau le dau jos, oscilez. Mănânc, într-adevăr, tot ce doresc, însă în cantități mici. Nu pot avea 5 mese pe zi pentru că sunt destul de ocupată și nu am timp. Ciugulesc pe timpul zilei, stau și la masă când apuc, dar mănânc ce vreau.

Ideea este că mănânc în cantități mici. De gătit, gătesc foarte mult, și foarte bine, sunt o bucătăreasă desăvârșită, dacă pot spune asa, așadar, dacă gătesc atât de mult, nu mă abțin, mănânc și eu, dar, repet, în cantități mici”, a povestit Adina pentru ciao.ro.

Soții Bourceanu sunt ocupați cu clinica de recuperare pe care o au, dar și cu afacerile din domeniul culinar. Cuplul a deschis, pe parcusul acestui an, un restaurant luxos. Lucrurile nu merg prea bine pentru cei doi, ei se tem că vor fi nevoiți să pună lacătul pe afacerea respectivă.

„Cine trece iarna e foarte puternic!” a spus fostul jucător de fotbal, el a adăugat și că este foarte speriat de virusul SARS-COV-2: „cum funcționează virusul pentru mine e înspăimântător. Eu am una sau două cunoștințe care au murit”, a mărturisit acesta, potrivit as.ro.

