Încă o schimbare la loturile naționale! Rapid trimite un fotbalist de urgență

De la începutul cantonamentului naționalei României U21, Costin Curelea s-a văzut nevoit să facă două schimbări din cauza accidentărilor. În urma unui nou eveniment neprevăzut, selecționerul „micilor tricolori” a chemat un al doilea fotbalist în regim de urgență după ce Ștefan Bană a acuzat probleme medicale.
După ce David Maftei, fotbalistul Farului, s-a accidentat în ultimul meci de campionat, iar în locul său a fost convocat Mark Țuțu de la UTA Arad, Ștefan Bană a părăsit și el cantonamentul echipei naționale.
În locul mijlocașului celor de la Oțelul Galați, Costin Curelea a decis să cheme, în regim de urgență, un fotbalist de la Rapid. Este vorba de Rareș Pop, care va merge la Iași pentru a se alătura lotului, conform FRF.ro.
Tânăra extremă a giuleștenilor nu a prins foarte multe minute în acest sezon, însă continuă să fie un fotbalist foarte talentat și de perspectivă. Pop a intrat pe teren în doar trei etape pentru Rapid în sezonul 2025/2026, o dată ca titular și de două ori ca rezervă, iar în total a adunat 122 de minute.
„Micii tricolori” încep o nouă campanie de calificare și țintesc să se califice la Campionatul European din 2027. Fotbaliștii convocați de Costin Curelea vor întâlni Kosovo și San Marino în meciurile din luna septembrie.
Pe lângă cele două naționale, Kosovo și San Marino, România U21 a mai fost repartizată în Grupa A alături de Cipru, Finlanda și Spania, iar meciurile se întind pe o perioadă de un an, până în octombrie 2026.
Portari
Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
Fundași
Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);
Mijlocași
Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Rareș Pop (Rapid), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
Atacanți
Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).