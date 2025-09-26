Sport

Încă o sursă importantă de venit pentru Gigi Becali! Anunțul FRF care vizează FCSB

Gigi Becali și FCSB pot încasa o sumă importantă de la FRF! Anunțul făcut de forul condus de Răzvan Burleanu: despre ce este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.09.2025 | 09:00
Gigi Becali și jucătorii de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

În acest punct al sezonului de Superliga, campioana en-titre a României este unul dintre cele șapte cluburi care au respectat în totalitate acea regulă „5+6”, care vizează încurajarea promovării fotbaliștilor formați la nivel național.

Gigi Becali poate primi bani de la FRF! FCSB a respectat în totalitate prevederea „5+6” până acum în acest sezon de Superliga

După cum se știe deja destul de bine, la finalul sezonului urmează ca cinci echipe care se încadrează la această prevedere, să fie premiate din punct de vedere financiar de către Federație, dintr-un fond total pus la dispoziție în acest sens, în funcție și de locul ocupat în clasament la finalul stagiunii competiționale.

De asemenea, această chestiune se aplică în paralel și la meciurile din Cupa României, iar procentul total de reușită din această perspectivă trebuie să fie de minimum 75% din totalul jocurilor disputate. Pe de altă parte, nerespectarea acestei prevederi urmează să conducă și la penalizări financiare pentru cluburile aflate în „culpă”.

În prezent, după cum s-a notat anterior, există șapte echipe din Superliga care au respectat această regulă în totalitate până acum în acest sezon, iar una dintre ele este FCSB, după cum a informat chiar FRF prin intermediul site-ului oficial.

Dinamo se află printre codașele din Superliga la acest capitol

În schimb, la polul opus se situează în prezent echipe precum Oțelul Galați și Dinamo. Chiar și așa, FRF a sesizat o ușoară creștere a numărului de jucători formați la nivel național până acum în acest sezon de Superliga, comparativ cu același punct al stagiunii trecute.

„Regula „5+6”, introdusă de FRF pentru a încuraja folosirea jucătorilor eligibili pentru naționalele României și dezvoltarea fotbalului românesc, a fost respectată într-un procent de 100% în meciurile de până acum de 7 cluburi: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt, Campionii FC Argeș și Metaloglobus.

La polul opus, Oțelul Galați este singura echipă din SuperLigă care nu a îndeplinit regula în niciuna din primele 10 runde. Este urmată de Dinamo, care a respectat-o în mai puțin de o treime din jocuri (3 din 10) și în niciunul din ultimele 5.

În același timp, analiza a evidențiat o ușoară creștere a numărului de minute acordate jucătorilor români – 52,2%, comparativ cu sezonul trecut, după același număr de jocuri disputate – 51,2%”, a transmis Federația Română de Fotbal.

