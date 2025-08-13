Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online”

O nouă taxă propusă pentru coletele din afara țării stârnește discuții aprinse. Specialiștii avertizează că măsura ar putea schimba radical modul în care giganții online operează în România și felul în care românii își fac cumpărăturile.

Vor plăti românii mai mult pentru coletele extracomunitare?

Pe 13 august 2025, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, . Printre principalele modificări se numără introducerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele extracomunitare cu valoare sub 150 de euro, o măsură menită să răspundă creșterii semnificative a volumului acestora pe piața românească.

Autoritățile argumentează că explozia comenzilor din afara Uniunii Europene a generat provocări logistice și costuri suplimentare pentru mediu, afectând totodată competitivitatea magazinelor online românești, care trebuie să respecte reglementările locale și să plătească taxe și impozite.

Guvernul urmează să detalieze aplicarea efectivă a acestei taxe, inclusiv modul în care va fi gestionată pentru coletele care tranzitează țări vecine, precum Bulgaria, unde reglementările fiscale pot fi diferite.

Va forța noua taxă giganții online să investească în România?

În contextul noilor reglementări, FANATIK l-a contactat pe economistul care susține că noua tarifare pe coletele din afara țării are rolul de a determina marile platforme internaționale, precum Shein și alte companii, să își deschidă depozite în România. Potrivit acestuia, măsura ar putea stimula investițiile locale, crea locuri de muncă și asigura plata taxelor în țară, oferind totodată condiții egale de concurență între retailerii online români și cei din străinătate.

„Este o măsură, din punctul meu de vedere, menită să-i determine pe marii jucători din piață: Shein și alte companii chineze să-și organizeze aici depozite în țara noastră. Practic să-și dezvolte afacere și la nivel local prin angajare de oameni, prin plata taxelor și a impozitolor.

E menită să protejeze mediul de afacere românesc, pe cei care lucrează în sectorul ăsta de retail online, în așa fel încât să existe cam aceleași reguli pentru toată lumea. Gândiți-vă că în momentul de față magazinele online din România plătesc taxe impozite pe profit, în timp ce toți acești jucători nu plătesc absolut nimic pentru mărfurile trimise în țara noastră”, a declarat economistul Negrescu, pentru FANATIK.

Vor plăti românii cei 25 de lei sau se vor adapta platformele internaționale?

Analistul economic atrage atenția că unele platforme internaționale s-au adaptat deja noilor reglementări fiscale din țara noastră. El menționează exemplul Temu, care și-a deschis deja un sediu în țară, ceea ce înseamnă că nu va fi afectată de noile măsuri aplicate coletelor extracomunitare cu valoare sub 150 de euro.

„Văd că deja Temu și-a făcut sediu în România, adică ei nu o să fie afectați. Există această taxă specială pentru cei care nu vor să cumpere din depozitele din România. Așa că în viitor probabil cu toții aleg să-și facă puncte lucru în țara noastră, cum se întâmplă în toate țările din regiune. În Polonia, Shein, Temu și toate celelalte companii online au astfel de puncte. În felul acesta evită plata acestei taxe de 25 de lei.

O să rămână probabil să plătească Amazonul. Nu este numai Shein și Temu, sunt și alte mari companii internaționale care vindeau pe piața românească. Și ele vor trebui să-și găsească un punct de lucru în țara noastră pentru a evita să pună în cârca clienților încă o taxă în plus care determină, până la urmă, apetitul pentru achiziți”, a mai explicat Adrian Negrescu.

Cine va suporta, de fapt, noua taxă pentru coletele din afara UE?

Întrebat de FANATIK dacă noua taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare va fi suportată direct de cumpărători, Negrescu a subliniat că, până la intrarea în vigoare a legii, cel mai probabil la 1 ianuarie 2026, marile companii vor încerca să își „optimizeze fiscal” operațiunile pentru a evita transferarea acestei taxe către consumatori.

Acesta a precizat că firmele de curierat nu vor avea nicio responsabilitate în aplicarea taxei, mecanismul fiind similar cu plata unor taxe vamale. În opinia sa, dacă platformele vor ignora efectul asupra cumpărătorilor, există riscul ca românii să renunțe la comenzile externe și să se orienteze spre alternative locale sau europene.

„Taxa de 25 de lei va fi plătită de către client dacă alege să cumpere de pe o platformă online care nu este înregistrată în țara noastră. Probabil mulți români se vor uita cu mai multă atenție la magazinul online, pentru a cumpăra de unde nu există taxe suplimentare. Nu o să plătească nimeni taxe extra. Spun asta pentru că, până când va intra în vigoare această lege, probabil de la 1 ianuarie anul viitor, toți o să optimizeze fiscal.

Eu cred că e un impact pe care sper ca firmele să-l înțeleagă, mai ales în contextul scăderii puternice a puterii de cumpărare a românilor, și să nu afecteze clienții, pentru că asta ar fi o greșeală. Din punctul meu de vedere, probabil mulți dintre români nu vor mai cumpăra de pe aceste platforme și vor găsi alte soluții. Firma de curierat nu are nicio treabă. Plata se face ca și cum ai plăti taxe vamale”, a mai precizat Negrescu, pentru FANATIK.

Pot marii giganți precum Amazon să ocolească noile reglementări livrând prin Bulgaria?

În discuție a fost adus și scenariul în care marile platforme online ar putea ocoli noua taxă prin distribuirea coletelor în țări vecine, precum Bulgaria, unde taxele sunt mai mici și nu există o astfel de reglementare.

„E o întrebare bună, rămâne de văzut într-adevăr cum vor reglementa, pentru că este încă la nivel de propunere. Eu cred că taxa va fi aplicată pentru toți jucătorii, toți vânzătorii care nu au rezidență fiscală în România. Doar că, se referă la tranzacțiile extracomunitare, deci probabil, că se va întâmpla ceea ce spuneți. Eu nu îi înțeleg de ce să facă în Bulgaria și nu în România. Doar poate că plătesc taxe mai mici în Bulgaria.

Să nu percepem ca o taxă pentru români, că le mai luăm încă 25 de lei din buzunar, ci să-i forțăm pe retailerii din afară să vină să-și facă afacere în România, să angajeze oameni, să lucreze pe aceleași reguli ca toți ceilalți care sunt pe piața românească. Nu e corect ca ei să aibă prețuri mai mici pentru că produc în China și trimit mărfurile la costuri mai mici”, a încheiat analistul economic.